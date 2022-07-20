В Петербурге квартиросъемщик платил за аренду, сдавая в комиссионку технику из этого же жилья

Прокуратура вступилась за пожилую петербурженку, ставшую жертвой квартиросъемщика. За четыре месяца он оставил жилье без техники, зато исправно платил аренду. Подробности хитрого плана раскрыла пресс-служба надзорного ведомства 20 июля.

Студию на проспекте Народного Ополчения пенсионерка начала сдавать 27-летнему молодому человеку в январе этого года. Жил он там до апреля и за этот период похитил из квартиры плазменный телевизор, стиральную машину, холодильник, духовой шкаф и варочную панель. Технику он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги передавал хозяйке в качестве арендной платы. Сумма ущерба составила свыше 120 тыс. рублей.