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    В Петербурге квартиросъемщик платил за аренду, сдавая в комиссионку технику из этого же жилья

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    Прокуратура вступилась за пожилую петербурженку, ставшую жертвой квартиросъемщика. За четыре месяца он оставил жилье без техники, зато исправно платил аренду. Подробности хитрого плана раскрыла пресс-служба надзорного ведомства 20 июля.

    Студию на проспекте Народного Ополчения пенсионерка начала сдавать 27-летнему молодому человеку в январе этого года. Жил он там до апреля и за этот период похитил из квартиры плазменный телевизор, стиральную машину, холодильник, духовой шкаф и варочную панель. Технику он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги передавал хозяйке в качестве арендной платы. Сумма ущерба составила свыше 120 тыс. рублей.

    По данному факту возбуждено дело о краже, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

    «Обратившись в прокуратуру, пенсионерка попросила защитить ее права также в рамках гражданского судопроизводства. В целях защиты прав и законных интересов пострадавшей петербурженки прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с подсудимого суммы причиненного им ущерба. Решение по иску надзорного ведомства будет принято при постановлении приговора», — говорится в сообщении прокуратуры Петербурга.

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