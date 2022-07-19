Утром деньги — когда-нибудь стулья. Отъедь от «Икеи» на версту — вот тебе и настоящая мебельная Россия

За 20 лет работы в России «Икеи» в стране выросло целое поколение людей, слабо представляющих, как можно покупать мебель иначе, чем по шведской модели: утром деньги и утром же стулья.

Уход монстра мебельного рынка застал миллениалов и зуммеров врасплох. Как «доставали» чешские гарнитуры их родители — они не знают и знать не хотят, и к суровой реальности мира без «Икеи» они явно не готовы.



Свято место

Какой бы невозможной ни представлялась адептам «Икеи» жизнь без этого магазина, стоит честно признать — свет на ней клином не сошелся. Об этом говорят как минимум объемы продаж крупных игроков рынка. Так, у «Лазурита» выручка в прошлом году — за 8 млрд рублей, у «Марии» — 7,9 миллиарда, у «Шатуры» — 4 миллиарда, у «Первой мебельной фабрики» — полтора.



В общей сложности рынок мебели во всем ее проявлении по итогам прошлого года был оценен экспертами РБК в 410 млрд рублей. Из них 127 миллиардов пришлось на «Икею». Соответственно, более 280 миллиардов рублей жители страны отнесли не умным и технологичным шведам, а как раз тем самым российским магазинам, с которыми теперь изнеженное поколение жителей больших городов только начинает знакомиться. Однако это знакомство зачастую оказывается обескураживающим.



«Оплатил в марте. Обещали привезти в начале июня, но привезли не тех размеров. Потом мы пошли на уступки и договорились заменить кровати. Должны были привезти восьмого, потом перенесли на 14-е. Сейчас одну кровать обещают на начало августа, вторую на сентябрь», — возмущается петербуржец Денис.

«Заказали стенку в гостиную в «Лазурите» 20 марта, и доставка должна была быть 15 апреля 2022 года. В итоге перенесли на 9 августа», — жалуется в официальной группе торгового дома во «ВКонтакте» жительница Новосибирска Лиля Мунасипова.



«Сегодня, 11.06.2022, приехал мой долгожданный диван, заказанный 10.04.2022! Но без ножек! Использовать диван по назначению не получится ещё минимум 30 дней, так как отправить раньше эти ножки фабрика «ну никак не может» (со слов службы сервиса)! На нем даже сидеть неудобно, по высоте только моим детям подойдет!» — негодует Юлия Кукалева.

Это лишь об одном из продавцов — «Лазурите», но одном из крупнейших в России. Основанная в Калининграде в 1992 году, на сегодняшний день компания представлена в 170 городах, имеет 560 салонов и 120 тыс. квадратных метров торговых площадей.



Возможно, задержки с поставками, нервирующие покупателей, вызваны последними геополитическими событиями и блокировкой транзита. Если раньше мебель возили «на большую землю» фурами, то теперь приходится осваивать морские контейнерные перевозки, — объясняют менеджеры в неформальных беседах с недовольными клиентами. Но подтверждать или опровергать эту гипотезу в «Лазурите» не стали, и на официальный запрос «Фонтанки», отправленный еще 15 июля, не ответили.

IKEA, уходи!

По запросу «Купить мебель в Петербурге» в поисковике вываливается такая куча ссылок на профильные сайты, что разбегаются глаза: за 0,52 секунды — более 8 миллионов результатов. Даже отбросив никому не известных ноунеймов, в сухом остатке имеем добрый десяток крепких и известных.



Из того, что на слуху у петербуржцев, — крупные мебельные центры. Некоторые из них, к слову, по площади больше «Икеи». Если вы там ни разу не были, докладываем: там всё очень по-другому.

Несколько десятков мебельных брендов собрал на своей торговой площадке огромный «Аквилон» на Новолитовской. Позаботиться о единстве стиля мебельного убранства в жилище здесь тоже можно, но обеспечить его будет гораздо сложнее.

Проще каждую зону оформлять в своем ключе. Ну если только вы не прирожденный дизайнер с тонким чутьем, готовый рискнуть и от души помиксовать. Здесь можно найти продукцию самых разных мебельных производителей: есть и тот самый калининградский «Лазурит», и московская «Шатура», и мебельная компания со штаб-квартирой в Воронеже «Ангстрем», которая ранее производила мебель для IKEA, и даже крупный производитель из Екатеринбурга «Мебельная фабрика Е1», не говоря уже о других известных производителях диванов, кухонь и шкафов.



Правда, заказать товары прямо на сайте магазина «Аквилон» не выйдет, он работает исключительно как информационный портал. Чтобы сделать заказ, нужно приезжать в магазин. Если хотите заказать конкретный бренд, можете сделать это на их официальном сайте, — рассказали «Фонтанке» по телефону горячей линии «Аквилона».

По такому же принципу работают торговые центры «Мебель-сити» на станциях метро «Старая Деревня» и «Лесная» — заказ понравившегося товара придется делать в салоне производителя либо на его официальном сайте.

Так же, как в «Икее», в Петербурге сейчас почти не найти. Подавляющее большинство магазинов мебели представляют собой вовсе никакие не магазины, а шоурумы. Приехать и купить там ничего нельзя. Только заказать. И пережить долгую и нудную процедуру расчета и конструирования нужного предмета мебели — того же дивана. Примерно как в «Икее» — в отделе планировки кухонь. С той лишь разницей, что после этого вы не сможете пойти на склад и собрать всё, что вам нужно. Ваш заказ будет передан на завод, и только после этого ваши шкафы, диваны и кресла начнут изготавливать.



Соответственно, и процесс замены брака работает не так: у большинства производителей на складе нет бесконечного количества точно таких, как вам нужно, полочек, петель, фасадов и ножек. Тоже придется ждать, пока они приедут с оказией с фабрики. И надеяться, что на этот раз никто не ошибется.

Каждый сам за себя

Как бы ни запал в душу кухонный гарнитур или шкаф для спальни мебельной фабрики «Мария», увезти покупку с собой в тот же день не получится. Да и вообще, вероятность того, что вы сможете купить именно то, что увидели в шоуруме, стремится к нулю — политика компании со штаб-квартирой в Саратове и салонами в 130 городах России подразумевает, что мебель будет исполняться под ваши размеры, по вашим эскизам, и даже фанеру на фабрике нарежут только под ваш заказ.

— На сайте представлены образцы. Кухню иногда бывает, что можно купить сразу, но только выставочный образец и спустя какое-то время. Со шкафами такого не помню ни разу. Изготовление строго под заказ. В течение трех дней придет замерщик, дальше вы подходите к нам, мы проектируем, по цветам подбираем. Если вас всё устраивает, мы заключаем договор, с момента договора — 55 календарных дней отводится на изготовление. Плюс-минус несколько дней на доставку и еще три-четыре дня на сборку, — рассказали в мебельном салоне сети.



Бесполезно выбирать шкаф на сайте «Первой мебельной компании» и надеяться купить такой же — выставленное на веб-странице в природе существовало когда-то давно. Можно, конечно, попытаться найти что-то подобное в дисконт-центре на Планерной, куда свозят мебель из шоурумов, но шансы на успех минимальны. В «Первой мебельной», как и в «Марии», исповедуют те же заповеди — мебель изготовят только на заказ.

— Стандартные сроки изготовления мебели от 16 до 35 рабочих дней. Если модель с пластиковыми элементами, то 40 рабочих дней, — рассказали на горячей линии сети.

Невозможно «прийти забрать» нужный «прямо сейчас» комод и в «Столплите». Если заказать то, что вы видите на сайте или в салоне, во вторник, — придет к вам домой оно в пятницу. Можно забрать самому на складе в Колтушах.

Правда, с заменой бракованной детали всё не так просто. «Вы фотографируете бракованную деталь, приезжаете, подаете рекламацию. Мы ее рассматриваем. По опыту, на всё уйдет 30–40 рабочих дней, — расстраивает продавец. — Рекламация — да, это небыстрое». Но есть и хорошие новости: обещают, что комод можно собрать самому, не привлекая профессионального сборщика, «если у вас есть необходимый инструмент и навыки сборки мебели». Интересно, опыт сборки комодов из «Икеи» считается?



Купить прямо сейчас в магазине можно мебель фабрики «Шатура». Но получить ее можно будет только через две недели — на складе на Кубинской. Потому что готовой мебели на складе «нет от слова совсем»: «отсюда и качество», с гордостью уверяют продавцы.

— У нас, как и у остальных, мебель на заказ. Если вам срочно-срочно нужно, я могу написать письмо директору на ускорение, но всё равно придется ждать, — рассказали в магазине на «Лесной».

Ищите и обрящете

После ухода из России бестселлеров шведского гиганта российские продавцы оценили открывшиеся перед ними перспективы и вдохнули полной грудью. Пока адепты IKEA оплакивали утрату, они искали производителей, поставлявших товар шведской торговой сети, ударили по рукам и уже вовсю с их продукцией осваивают маркетплейсы.



Причем многие изделия настолько похожи на продукцию шведских мебельщиков, что поневоле поверишь в реинкарнацию, переселение душ и передачу мысли на расстоянии. Как и в то, что без кроватей, диванов и шкафов мы точно не останемся — другое дело, какой будет на них цена. Но вы уж определитесь, вам шашечки или ехать.



Купить мебель в гипермаркете «Хофф» и сразу забрать ее не выйдет. Хоть магазин работает до 22 часов, у вас здесь примут только оплату или оформят доставку. Если самому — то придется ехать на склад в Уткину Заводь, а он работает только до 20 часов. Если вы приедете домой и обнаружите на покупке скол или трещину, это будет целиком и полностью ваш недогляд — надо было внимательнее осматривать, когда забирали со склада самовывозом или получали при доставке.

Конечно, наедине с бракованной вещью вас не бросят и проблему постараются решить, но результат не предрешен.

— Мы не можем предвосхитить события, но мы подразумеваем, что продаем товары надлежащего качества, — говорят в магазине.

Зато на сайте вы можете сразу посмотреть на инструкцию по сборке мебели и решить, осилите вы сами закрутку болтов или вам потребуется сборщик. А к ряду товаров инструкции точь-в-точь, как были в «Икее». Даже с похожими человечками, которые доходчиво предупреждают, что собирать стол надо вдвоем.

К слову, выбранную корреспондентом кровать за 7,9 тысячи рублей, даже если если бы он забрал ее сам из Уткиной Заводи завтра, не дожидаясь доставки, использовать сразу по назначению не получится: на складе закончились «матрасные основания», это такие поперечные перекладины, на которые укладывается матрас. Они продаются отдельно за 6 тысяч рублей и поступят на склад только через 4 дня.



Напомним, в «Икее» каркасы кроватей также продавали отдельно от реечного дна — там это так называлось. Случаи, чтобы какого-то элемента не оказывалось на складе, наверное, были, но это было большой редкостью. К примеру, один из сотрудников «Фонтанки» вспомнил, что за свою жизнь купил как минимум семь кроватей в «Икее» (и в ту же ночь спал на них), но ни одного случая, чтобы к ним на складе не находилось реечного дна, не припомнит.



Максимально близко к стандартам «Икеи» из всех опрошенных «Фонтанкой» магазинов оказался «Максидом». Выбранный наугад на сайте недорогой шкаф в спальню не оказался в наличии в ближайшем магазине, но зато менеджер подсказал — в соседнем есть два таких. Звонок туда показал: да, есть, работают до 23, можно купить и сразу же забрать. Инструкции, как и в «Хоффе», — «икееобразные».

Как говорят в магазине, уход шведского гиганта сыграл им на руку. Во-первых, в сопоставимых пределах держатся цены — приходится смотреть, сколько аналогичный товар стоит у конкурентов. Во-вторых, практически весь товар есть в наличии в магазине, причем, как водилось у шведов, «всё в одной коробке», начиная от фасада и заканчивая ручками, за исключением заказной программы по кухням и шкафам-купе, которые покупатель получит в течение одной или двух недель.



— В «Максидоме» мебель не профильный ассортимент, но мы приняли решение это направление развивать. Стараемся сделать так, чтобы люди нашли в нашем ассортименте хотя бы часть артикулов IKEA, к которым привыкли. Мы нашли поставщиков ассортимента для IKEA Россия, который хорошо продавался, и тех, кто может изготавливать аналогичную мебель по виду и по качеству, но под другими названиями и с некоторыми отличиями по виду. Это только начало, ассортимент будет расширяться. Уход IKEA для нас, конечно, радость — свято место пусто не бывает: огромный освободился трафик, потенциально можем на него рассчитывать, — говорит член совета директоров «Максидома» Мария Евневич.

Если присмотреться повнимательнее к дивану-кровати «Куба» в магазине «Максидом», от икеевского Swensta его не отличить. Но если шведского бэушного брата продают на «Авито» за 10 тысяч рублей, то здесь новый в упаковке отдают за 8.

Культовый табурет Frosta (из светлого шпона с круглым сиденьем и четырьмя гнутыми ножками) тут продается под именем «Доминго». Есть подвох. Во всём мире «ИКЕА» уже отказалась от такого дизайна и продает вместо него трехногую табуретку с треугольным сидением Kyrre. Но для простого потребителя это не так важно.



Певучих непонятных шведских абракадабр в именах мебели в петербургских магазинах не ждите. Здесь всё тривиально: прилягте на «Бетти», проведите ночь на «Монако», ну или вздремните на «Аккордеоне».

Ценник не сказать что бросовый, но подстроиться под любой кошелек можно: шкаф для одежды габаритами метр на два белого цвета обойдется в 20 тысяч рублей, двуспальная кровать полтора метра на два — в 14 тысяч, прихожая 2 метра на 0,8 — в 8 тысяч с копейками.

Но чтобы быть прямо совсем как в «Икее», «Максидому» не хватает уверенности в себе. В отличие от шведов, петербуржцы предлагают покупателям перед тем, как забрать мебель, распечатать и посмотреть — всё ли там в порядке в каждой из деталей и всех ли винтиков хватает. Как и в «Хоффе», если какой-то «косяк» обнаружится уже дома, — сам дурак. Попробовать поменять — можно, но без гарантии. Однако хотя бы на принятие решения отводится семь дней, а не 30–40, как в «Столплите».

Мебель в цифре

Отдельно от офлайновых магазинов можно исследовать многочисленные онлайн-магазины.



Начать можно с интернет-витрин вроде «Озона», у которого в списке брендов более тысячи наименований. От мебели для спальни и матрасов Alitte до «Яркресла». Там можно изучать географию России и многое узнать о российской промышленности.

К примеру, что Чусовской металлургический завод, «ведущее предприятие в России по производству феррованадия, крупный поставщик сложных фасонных профилей проката и готовых автомобильных рессор», производит дивной красоты и изящества металлические стеллажи. А стерлитамакский «Башпласт», производитель очень серьезной химической продукции (силанольносшиваемого компаунда, кабельных ПВХ-пластикатов и др.), кроме всего прочего, делает весьма легкомысленные полочки для ванных.

Кроме того, есть и отдельные сайты у производителей и магазинов. К примеру, московский «ЛайфМебель» в Петербурге не имеет своих шоурумов, и покупать там придется тоже только на глаз и полностью доверившись продавцу. Ближайшая доставка, если заказывать 19 июля, — через неделю. Самому забрать, разумеется, не получится. Если будет какой-то брак, надо просто позвонить, обещают всё забрать и поменять бесплатно в течение семи дней.

