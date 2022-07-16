Не забрал, а спас от НАТО. Миллиардер из Петербурга воюет с женой за будущее детей вне загнивающего Запада

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organiza Поделиться Поделиться





Петербургский миллиардер забрал своих детей на каникулы у матери и увез в Россию, несмотря на прямой запрет суда Испании, где они жили последние 9 лет. Решение испанских служителей Фемиды бизнесмен считает политизированным, а свою позицию — близкой к позиции президента РФ.

В редакцию «Фонтанки» 11 июля обратилась Ирина Ткаченко, бывшая жена петербургского миллиардера, владельца производителя телекоммуникационного оборудования GS Group Андрея Ткаченко. СМИ также связывают его со спутниковым оператором «Триколор ТВ», а Forbes в 2020 году оценил его состояние в 400 млн долларов. Она сообщила, что бывший муж с ее разрешения забрал детей на каникулы во Францию, но потом резко изменил маршрут. Вопреки временному запрету испанского суда вывозить детей в Россию (и даже в сопредельные с ней государства), по сведениям женщины, сейчас они находятся в Петербурге.



Отец уже заявлял, что хочет, чтобы дети жили в России, но суд определил их место жительства с матерью в Испании. Во время развода он настаивал, что воспитание его наследников во вражеской стране идет вопреки «здравому смыслу и интересам государства».

У супругов Ткаченко пятеро детей. Все они вместе с матерью с 2013 года проживали в Испании. Там дети ходили в школу и посещали кружки. Старшему ребенку 13 лет, младшим — двойняшкам — скоро исполнится 10. По словам женщины, супруг сам отправил семью жить за границу.



«Отпуская детей во враждебную страну, идем вопреки интересам государства» Бракоразводный процесс тянется с 2018 года, в российской и испанской юрисдикции. Один из главных вопросов, которые в рамках него рассматривались, — определение места жительства детей и порядка общения с ними. В январе 2022 года суд первой инстанции №3 испанского города Марбелья поставил в этом вопросе точку.

Согласно его решению, дети должны проживать с матерью в Марбелье, она — их официальный опекун и попечитель. Отцу разрешено приезжать, общаться с ними и забирать на каникулы с предварительного согласия матери. Испанское правосудие определило довольно подробный распорядок, вплоть до того, кто из родителей будет находиться с детьми на каких каникулах в четные годы, а кто — в нечетные.



Отец детей не скрывал, что их проживание на территории королевства его беспокоит. В частности, об этом он говорил на заседании Зеленогорского районного суда 11 декабря 2019 года.

«Фонтанка» приводит фрагмент речи:



«Мной заявлен иск о возврате детей в Российскую Федерацию по причине того, что я считаю, что дети должны приносить пользу той стране, в которой они родились. И заодно ответчица должна проработать свой долг перед государством за обучение в бесплатной школе и институте. Она не работала ни одного дня и не заплатила ни копейки налогов в российскую казну. В этой связи я считаю, что это гражданская позиция моя, а не просто частная, как истца к ответчице, поскольку пять детей могут принести этой стране много пользы.

<...>

Вот моя позиция, которая стыкуется с позицией президента страны. Когда страна тратит гигантские резервы, ресурсы и поддерживает русскоязычное население за пределами России, мы, отпуская детей во враждебную страну (эта страна — член НАТО), идем вопреки здравому смыслу и интересам государства.

<...>

Мои дети являются продолжателями моего дела. Я хотел бы и считаю, что это будет крайне полезным для страны, если дети вернутся в Россию и будут учиться по-русски, быть гражданами России, а не Евросоюза, члена НАТО — Испании. И я не хочу, чтобы из моих детей были [воспитаны] потенциальные враги, воюющие со стороны потенциального противника, на их стороне».



После начала боевых действий на Украине Ирина попросила запретить вывоз пятерых детей в Россию, и в апреле суд согласился с ней. Правила были скорректированы. Отцу разрешили отдыхать с детьми в европейских странах, за исключением тех, что граничат с Россией и Украиной. Это временная мера, обусловленная необходимостью обеспечения и гарантии максимальной безопасности детей, отметил суд.



Кроме того, суд рассмотрел и просьбу отца, связанную с последствиями спецоперации. Из-за временного ограничения на международные переводы до 5 тыс. долларов в месяц, он просил уменьшить до этой суммы назначенные ему ранее алименты в 15 тыс. евро. Суд допустил возможное возникновение трудностей, но заявил, что «не представляет возможным» какое-либо изменение суммы алиментов.



«Ваши дети прибыли в Финляндию»

11 июля Ирина написала корреспонденту «Фонтанки». Она рассказала, что ее бывший супруг 2 июля взял пятерых детей и отправился вместе с ними во Францию на каникулы. Сначала семья планировала посетить Париж, а после — Марсель. Бывший супруг предоставил все документы и получил на это разрешение. Однако в пути его планы изменились, и следующим после Парижа пунктом назначения внезапно стала Финляндия.

«Днем 5 июля мне позвонила старшая дочь, пока рядом не было сопровождающей их няни, и сказала, что они летят в Финляндию вместо Марселя, — сообщила Ткаченко. — Я написала электронное письмо в полицию Финляндии и Интерпол Финляндии».

Финская полиция 6 июля прислала ответ: у нас не принято отвечать на электронные письма, поступающие с личных адресов электронной почты, но поскольку это довольно срочный случай, мы сделаем исключение.

«Мы только что получили подтверждение, что ваши дети прибыли в Финляндию. Финская пограничная служба в Ваалимаа была уведомлена о возможности того, что ваш бывший муж может попытаться вывезти ваших детей в Россию», — сообщили обеспокоенной матери в Национальном бюро расследований.



Причем, по первоначальным сведениям Ирины, старшая дочь не захотела дальше ехать с отцом в Россию, и ее просто оставили в доме семьи под Хельсинки вместе с няней. Это показывала геолокация ее телефона, и об этом говорил дедушка по линии матери, которому удалось позже пообщаться с внуками на территории России.

По словам женщины, няня сказала ей, что 13-летняя девочка осталась в Финляндии без документов — паспорта и вида на жительство. Это сделало ее возвращение в Испанию проблематичным.



Через пару дней, 13 июля, Ирина написала корреспонденту «Фонтанки» следующее сообщение: «Старшей дочки в Финляндии уже нет».

На уточняющие вопросы она сообщила, что прилетела в Финляндию и не обнаружила девочку в семейном доме, провела день в местных полицейских участках и общалась с минюстами двух стран. Найти телефон дочери по спутникам в этот раз не получилось — устройство оказалось отключено. «Информации нет пока», — написала Ткаченко вечером в среду.

«Возвращать обратно не собирается»

Остальные дети, по информации матери, сейчас находятся в России. В частности, двое сыновей находятся на соревнованиях по спортивному ориентированию в Ленобласти.



«Я папу попросила связаться с тренером. Тренер папе подтвердил: да, дети действительно там. Папа сорвался под Приозерск, нашел их там, поговорил с Андреем на эту тему. Андрей категорично дал понять, что детей он возвращать обратно не собирается», — пересказала Ирина впечатления своего отца.

Женщина отмечает, что связи с детьми у нее сейчас нет, информация поступает от родственников, домашнего персонала или от должностных лиц иностранных государств. Предполагает, что телефоны либо отключены, либо есть устный запрет на общение с ней: «В «Вотсапе» отправляю сообщения — две галочки стоят голубенькие, о том, что они получили. Письма по электронной почте, FaceTime, IMessage через Apple — вообще никак, на связь просто не выходят».

В четверг, 14 июля, Ирина сообщила со ссылкой на родственников, что ее старшая дочь тоже находится в Петербурге.



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«Дети не должны становиться заложниками политической ситуации»

Корреспондент «Фонтанки» отправил вопросы по ситуации с выездом детей адвокату Андрея Ткаченко Ольге Курницкой. Ответы поступили не на все. Например, юрист никак не прокомментировала вопрос о том, действительно ли ее доверитель оставил старшую дочь в чужой стране без документов. Также она не уточнила, на территории какой страны сейчас находятся дети.



При этом Курницкая сообщила, что Ткаченко в соответствии с решением испанского суда проводит каникулы с пятью детьми до 14 августа. «Все дети здоровы, находятся в полной безопасности и проводят каникулы под полным контролем отца и с полной ответственностью господина Ткаченко А. Г. за их здоровье и жизнь. Дети имеют никем не ограниченную возможность общаться со своей матерью посредством средств связи», — утверждает адвокат.



«Никаких подтвержденных фактов нарушения требований испанского суда нет, отчётность испанскому судье о проведенных детьми каникулах будет предоставлена по окончании срока каникул 15.08.22, как это и регламентировано решением испанского судьи от 01.04.22, несмотря на полное несогласие с этим решением самого господина Ткаченко А. Г.

Господин Ткаченко глубоко оскорблен дискриминационным решением суда Испании в отношении своих пятерых несовершеннолетних детей, граждан Российской Федерации, которые ранее, в том числе и последние два «ковидных» года, находясь на обучении в Испании, тем не менее проводили все каникулы в России.



Господин Ткаченко А. Г. готов доказывать в российских и европейских судах неправомочность и политизированность действий судебных властей Испании. Ни при каких обстоятельствах дети не должны становиться заложниками политической ситуации», — сообщила «Фонтанке» представительница Ткаченко.

Дела семейные

«Фонтанка» уже обращала внимание на бракоразводный процесс супругов ранее. Тогда внимание журналистов привлек спор вокруг активов предпринимателя, в частности доли в ООО «Унивест», который, по данным «Фонтанки», являлся основным получателем многомиллиардных дивидендов от НАО «Национальная спутниковая компания» (НСК). Компания работает под торговой маркой «Триколор ТВ». На фоне конфликта из-за разного взгляда сторон на то, что считать совместно нажитым имуществом, выяснилось, что владельцы спутникового оператора рассматривали его продажу в разное время «ВТБ Капиталу», Сбербанку, «Газпром Медиа Холдингу», но, судя по всему, не воплотили эти планы в жизнь.

Что касается места проживания и воспитания детей, «Фонтанка» имеет представление о взаимных претензиях супругов, но транслировать их не собирается. Вряд ли человек со стороны найдет правду там, где она у каждого своя. Отметим лишь, что местами дискурс происходит на уровне того, действительно ли дети едят одни макароны и часто болеют, потому что дома якобы холодно.



В сентябре 2019 года мировая судья участка №113 в Петербурге официально развела пару без присутствия супруги, о чем она, по ее словам, узнала сильно позже. Настолько, что отведенный на обжалование срок истек. Ее представителям удалось доказать, что она не была уведомлена о заседании должным образом, поскольку уведомление пришло не по адресу ее фактического проживания в Испании, а по бывшему месту прописки — в Комарово. Супруге дали время на подачу апелляции, но эта жалоба, как и последующие, была отклонена. Один из адвокатов Ирины, Георгий Багратиони, специализирующийся на защите прав российских граждан за рубежом, утверждает, что это нонсенс для случая, когда на кону стоят интересы пяти несовершеннолетних, один из которых — инвалид. «Такого я ещё не слышал. Нигде», — возмутился он.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

