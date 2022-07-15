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    Стало известно, за что уложили на асфальт шестерых в Озерках. Ради них вводили план «Перехват»

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    Вероятные участники разбойного нападения оказались в руках полиции вечером 15 июля в Выборгском районе Петербурга.

    Как стало известно «Фонтанке», незадолго до этого встрече со злоумышленниками оказался не рад мужчина. По предварительным данным, он был избит неизвестными, которые отобрали у него документы и уехали.

    Был объявлен план «Перехват». Volkswagen Polo предполагаемых разбойников удалось настигнуть на проспекте Энгельса, рядом с метро «Озерки». Задержаны шестеро мужчин, предположительно, граждан одного из среднеазиатских государств. Их доставили в отдел полиции.

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