Стало известно, за что уложили на асфальт шестерых в Озерках. Ради них вводили план «Перехват»

Как стало известно «Фонтанке», незадолго до этого встрече со злоумышленниками оказался не рад мужчина. По предварительным данным, он был избит неизвестными, которые отобрали у него документы и уехали.



Был объявлен план «Перехват». Volkswagen Polo предполагаемых разбойников удалось настигнуть на проспекте Энгельса, рядом с метро «Озерки». Задержаны шестеро мужчин, предположительно, граждан одного из среднеазиатских государств. Их доставили в отдел полиции.