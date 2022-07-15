В Озерках переполох. Шестеро лежат на асфальте в окружении полиции

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Очевидцы рассказывают о полицейской операции на проспекте Энгельса в районе метро «Озерки». Фото появились в группе «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.
«Много полицейских и зевак собралось возле «Фольксвагена» на пр. Энгельса возле м. «Озерки». Ничего не понятно, но очень интересно», – пишут удивленные прохожие.
видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте
По словам горожан, правоохранители перекрыли движение по участку дороги. На фото видно, что на асфальте лежат жесть человек, вокруг которых стоят сотрудники полиции.
«Фонтанка» выясняет подробности произошедшего.