В Озерках переполох. Шестеро лежат на асфальте в окружении полиции

Очевидцы рассказывают о полицейской операции на проспекте Энгельса в районе метро «Озерки». Фото появились в группе «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.



«Много полицейских и зевак собралось возле «Фольксвагена» на пр. Энгельса возле м. «Озерки». Ничего не понятно, но очень интересно», – пишут удивленные прохожие.

