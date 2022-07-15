Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности стоит в плане президента Путина на сегодня, 15 июля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



«В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мероприятий — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков (цитата по ТАСС).



Он также отметил, что другие сегодняшние встречи Путина будут закрытыми.

