Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности стоит в плане президента Путина на сегодня, 15 июля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мероприятий — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Он также отметил, что другие сегодняшние встречи Путина будут закрытыми.
«Сегодня... оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Другое носит служебный характер, не будет освещаться публично», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.