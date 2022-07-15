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    Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

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    Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности стоит в плане президента Путина на сегодня, 15 июля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мероприятий — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

    Он также отметил, что другие сегодняшние встречи Путина будут закрытыми.

    «Сегодня... оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Другое носит служебный характер, не будет освещаться публично», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

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