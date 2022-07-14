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    Умерла первая жена экс-президента США Дональда Трампа Ивана

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    Ивана Трамп, первая супруга бывшего президента США, скончалась на 74-м году жизни. Об этом сообщает Bloomberg.

    Причины смерти не разглашаются.

    «Мне очень грустно сообщать всем тем, кто любил ее, а их много, что Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке», — написал Трамп (цитата по Bloomberg).

    Бывший президент США отметил, что Ивана Трамп была «замечательной, красивой и удивительной женщиной».

    «Ее гордостью и радостью были трое ее детей, Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и мы все так гордились ею», — добавил Дональд Трамп.

    Ивана Трамп родилась в Чехословакии 20 февраля 1949 года. В браке с Дональдом Трампом она прожила с 1977 по 1992 год. Была занята во множестве сфер деятельности — от инструктора по лыжам до строительного бизнеса. Женщина работала моделью и написала несколько книг. В последние годы отношения с бывшим мужем наладились: Ивана и Дональд Трамп общались хотя бы раз в неделю.

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