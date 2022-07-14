За день Путин подписал больше сотни законов. Рассказываем про самые важные

Президент России Владимир Путин подписал 123 новых закона и 5 указов. Как понятно по цифрам, область их применения довольно широка: от уголовного преследования за призывы против безопасности страны до разведения кроликов на садовых участках.
Документы опубликованы на официальном портале правовой информации 14 июля. Рассказываем про самые важные изменения, которые ждут россиян.
- В стране появится сразу несколько новых уголовных статей о действиях против безопасности РФ. За публичные призывы к действиям против безопасности и сбыт нацистской символики и символики экстремистских организаций грозит лишение свободы на срок до 4 лет, за несанкционированный выезд из страны в случае допуска к государственной тайне — до 7 лет. Переход на сторону противника в условиях военных действий будет считаться госизменой — до 20 лет лишения свободы. Объяснения юристов о том, за что будут привлекать по новым статьям, можно прочитать здесь.
- Закон о введении спецмер в экономике во время проведения армией России контртеррористических и других операций за рубежом запрещает юридическим лицам отказываться от подписания контрактов на обеспечение вооруженных сил и позволяет правительству использовать государственные резервы.
- Иностранными агентами смогут признать в том числе и тех, кто не получает иностранное финансирование: достаточно находиться «под иностранным влиянием». Кроме того, для иноагентов ввели новые запреты. Например, они не смогут преподавать в школах и университетах и быть государственными служащими.
- СМИ можно будет блокировать без судебного решения — за публикации фейков или призывов к участию в несанкционированных акциях. Ещё один закон позволяет запрещать СМИ иностранного государства, если в этой стране было заблокировано российское издание.
- Наказание за пытки ужесточится, но отдельной уголовной статьи о пытках пока не появится. За принуждение к даче показаний или запугивание с применением пыток представителей власти — лишение свободы на срок до 12 лет. За пытки, которые привели к смерти человека, виновному будет грозить до 20 лет лишения свободы.
- Закон, согласно которому «Газпром» должен перечислить в бюджет около 1,24 трлн рублей. Они будут перечислены в виде налога на добычу полезных ископаемых. Сумма совпала с размером дивидендов, которые компания предполагала выплатить акционерам по результатам 2021 года. В результате компания приняла решение отказаться от выплат.