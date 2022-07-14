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    Путин разрешил россиянам разводить кур и кроликов

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    Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Такой закон 14 июля подписал президент РФ Владимир Путин, соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

    Теперь допускается использование садовых и огородных земельных участков выращивания россиянам сельскохозяйственной птицы и кроликов для собственных нужд. Хозяева участков должны соблюдать земельное законодательство, ветеринарные нормы, гигиенические нормативы и санитарно-эпидемиологические правила.

    Однако возможность разведения птицы и кроликов должна быть предусмотрена градостроительным регламентом территории, где находится садовый или огородный участок. В ином случае собственники должны получать разрешение.

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