Путин разрешил россиянам разводить кур и кроликов

Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Такой закон 14 июля подписал президент РФ Владимир Путин, соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.
Теперь допускается использование садовых и огородных земельных участков выращивания россиянам сельскохозяйственной птицы и кроликов для собственных нужд. Хозяева участков должны соблюдать земельное законодательство, ветеринарные нормы, гигиенические нормативы и санитарно-эпидемиологические правила.
Однако возможность разведения птицы и кроликов должна быть предусмотрена градостроительным регламентом территории, где находится садовый или огородный участок. В ином случае собственники должны получать разрешение.