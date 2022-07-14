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    Путин подписал новый закон об иноагентах. Объясняем, что это значит

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    6 комментариев

    Президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который вводит для иностранных агентов новые запреты и реестры.

    Документ опубликовали на официальном портале правовой информации 14 июля. Объясняем, что именно изменится с 1 декабря 2022 года.

    Кого теперь будут признавать иностранными агентами?

    Получать зарубежное финансирование для включения в реестр иноагентов больше необязательно. Иноагентами смогут признать людей, которые находятся «под иностранным влиянием» и занимаются в России политической деятельностью, сбором военно-технических сведений о стране или распространяют сообщения для неограниченного круга лиц.

    Какие новые запреты вводятся для иноагентов?

    Иноагенты не смогут преподавать в школах и вузах, работать на госслужбе, быть членами избирательных комиссий и организаторами любых публичных мероприятий, включая протестные. Кроме того, иностранные агенты не будут иметь возможности получать финансирование от государства, участвовать в государственных закупках и вкладывать средства в стратегические предприятия в России.

    Что произойдет с реестрами иностранных агентов?

    Вместо нескольких существующих реестров (сейчас существуют отдельные списки НКО, СМИ, незарегистрированных общественных объединений и физлиц-иноагентов) будет создан один общий. Кроме этого, появится реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами. Туда войдут руководители и сотрудники организации-иноагента. Экс-работников тоже включат в реестр.

    Госдума приняла законопроект в третьем чтении 30 июня. Спикер парламента Вячеслав Володин заявил, что считает это решение «демократичным и либеральным». В Совете по правам человека документ раскритиковали. По мнению СПЧ, законопроект необоснованно расширяет возможность признания иностранными агентами.

    Подробнее об изменениях, которые он вносит, можно прочитать в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 6

    академикдон14 Июл 2022 в 14:33
    Че то ржу) Всё закончится формулировкой: не так посмотрел.
    +0-0
    baddanZer14 Июл 2022 в 14:30
    Что это за полумеры - не смогут преподавать в школах и вузах, работать на госслужбе, быть членами избирательных комиссий и организаторами любых публичных мероприятий, включая протестные?
    Где настоящие репраессии, когда они так нужны?
    +0-0
    виноватобама14 Июл 2022 в 14:22
    стать инагентом будет почётно.как знак качества
    +1-0
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