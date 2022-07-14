Путин подписал новый закон об иноагентах. Объясняем, что это значит

Президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который вводит для иностранных агентов новые запреты и реестры.

Получать зарубежное финансирование для включения в реестр иноагентов больше необязательно. Иноагентами смогут признать людей, которые находятся «под иностранным влиянием» и занимаются в России политической деятельностью, сбором военно-технических сведений о стране или распространяют сообщения для неограниченного круга лиц.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации 14 июля. Объясняем, что именно изменится с 1 декабря 2022 года.

Какие новые запреты вводятся для иноагентов?

Иноагенты не смогут преподавать в школах и вузах, работать на госслужбе, быть членами избирательных комиссий и организаторами любых публичных мероприятий, включая протестные. Кроме того, иностранные агенты не будут иметь возможности получать финансирование от государства, участвовать в государственных закупках и вкладывать средства в стратегические предприятия в России.

Что произойдет с реестрами иностранных агентов?

Вместо нескольких существующих реестров (сейчас существуют отдельные списки НКО, СМИ, незарегистрированных общественных объединений и физлиц-иноагентов) будет создан один общий. Кроме этого, появится реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами. Туда войдут руководители и сотрудники организации-иноагента. Экс-работников тоже включат в реестр.