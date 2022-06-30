Новые запреты и реестры. Что изменится в законе об иноагентах?

Депутаты Госдумы приняли новый закон об иностранных агентах в окончательном третьем чтении. Сюрпризы подготовили и для уже включенных в реестр, и для тех, кому только предстоит пополнить этот список.



Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Поделиться Поделиться





Например, теперь признать иноагентами смогут даже россиян, которые не получают деньги из-за рубежа — достаточно находиться «под иностранным влиянием». «Фонтанка» рассказывает, что еще изменится в законодательстве.

Госдума приняла закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» 29 июня. Документ предлагает ввести новые ограничения и запреты для иноагентов, а также создать единый реестр вместо нескольких существующих (НКО, СМИ, незарегистрированные общественные объединения и физлица) и отдельный реестр физических лиц, аффилированных с ними.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал принятие законопроекта «демократичным и либеральным решением». В Совете по правам человека законопроект при этом критиковали. Как заявили в СПЧ в мае, документ «фактически необоснованно» расширяет возможность признания иноагентами.

Какие новые ограничения ждут иностранных агентов?

Иностранные агенты не смогут работать на государственной или муниципальной службе, быть членами избиркомов и организаторами любых публичных мероприятий. Также им запретят вести просветительскую и преподавательскую деятельность в отношении несовершеннолетних, получать финансовую господдержку (в том числе в творческой работе), принимать участие в госзакупках, пользоваться упрощенной системой налогообложения и инвестировать в стратегические предприятия в России.



Кого теперь смогут признать иноагентом?

Иноагентами смогут признать людей, которые получили зарубежную поддержку или находятся «под иностранным влиянием» и занимаются в России политической деятельностью, сбором военно-технических сведений о РФ или распространяют сообщения для неограниченного круга лиц. Это значит, что получать финансовую помощь из-за границы для признания иноагентом больше не обязательно. Политической признается в том числе деятельность в сфере «социально-экономического и национального развития Российской Федерации».



«Иностранное влияние» в законопроекте трактуют как «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами». В тексте законопроекта также уточняется, что иностранная поддержка — это не только деньги, но и организационно-методическая, научно-техническая или другая помощь. Иностранными источниками авторы документа предлагают считать не только государства, международные организации и граждан других стран, но и тех, кого уже признали иностранными агентами в России.



А кого не могут?

Органы публичной власти России, государственные компании и корпорации, а также подконтрольные им лица признать иноагентами не смогут. Религиозные организации, политические партии, объединения работодателей и торгово-промышленные палаты тоже останутся вне подозрений.

Кого признают «лицами, аффилированными с иноагентами»?

К «лицам, аффиллированным с иноагентами», отнесут учредителей, руководителей и работников организации, признанной иностранным агентом. Бывшие сотрудники тоже войдут в этот список. На «аффилированных лиц» пока не собираются распространять ограничения и требования, установленные для иноагентов. Но, например, на выборах кандидату придется признаваться, что у него есть такое «клеймо».



Когда новые правила начнут действовать?

Для того, чтобы закон вступил в силу, его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент. Если на этих этапах сложностей не возникнет, новые правила заработают с 1 декабря 2022 года.

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

