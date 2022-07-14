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    Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки

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    Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за пытки со стороны должностных лиц. Соответствующий документ опубликован 14 июля на портале правовой информации.

    Закон дает детальное и четкое определение пытки и переводит эти преступления в разряд особо тяжких. Он позволяет привлекать к ответственности за пытки, в том числе, сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это было раньше.

    За принуждение к даче показаний или запугивание с применением пыток представителей власти будут наказывать лишением свободы на срок до 12 лет. Если же противоправные действия привели к гибели человека или причинили тяжкий вред его здоровью, виновному будут грозить от 8 до 15 лет лишения свободы и запрет занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на период до 20 лет.

    Также расширяется перечень отягчающих обстоятельств при превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). За совершение подобного преступления в отношении несовершеннолетнего или из корыстной и иной заинтересованности, или группой лиц предусматривается лишение свободы на срок от трёх до 10 лет с лишением права заниматься определённой деятельностью до трёх лет.

    В начале октября 2021 года правозащитный проект Gulagu.net рассказал о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. По словам основателя портала Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове.

    На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов     подал прошение об отставке. Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН.

    По факту пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области было возбуждено более 25 уголовных дел, в том числе в отношении руководства учреждений УФСИН. Бывший начальник тюремной больницы в Саратове Павел Гаценко был отправлен в СИЗО.

    25 ноября президент Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. На его место был назначен экс-замминистра внутренних дел Аркадий Гостев.

    22 июня 2022 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении наказания за пытки, совершенные представителями власти.

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    Комментарии 5

    AndrewBarsik14 Июл 2022 в 18:00
    После отказа от исполнения решений ЕСПЧ принуждение к даче показаний утратило смысл. Любого можно осудить по любой статье УК, назначив любое наказание, без всяких показаний и вообще без каких-либо доказательств.
    +0-0
    Данила бобров14 Июл 2022 в 17:33
    И много ли осУжденных по этой статье было ранее?
    +0-0
    Инкогнито202114 Июл 2022 в 17:20
    Комитет против пыток признали намедни Иногентом. Лицемерие какое то
    +0-0
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