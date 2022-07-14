Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за пытки со стороны должностных лиц. Соответствующий документ опубликован 14 июля на портале правовой информации.
Закон дает детальное и четкое определение пытки и переводит эти преступления в разряд особо тяжких. Он позволяет привлекать к ответственности за пытки, в том числе, сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это было раньше.
За принуждение к даче показаний или запугивание с применением пыток представителей власти будут наказывать лишением свободы на срок до 12 лет. Если же противоправные действия привели к гибели человека или причинили тяжкий вред его здоровью, виновному будут грозить от 8 до 15 лет лишения свободы и запрет занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на период до 20 лет.
Также расширяется перечень отягчающих обстоятельств при превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). За совершение подобного преступления в отношении несовершеннолетнего или из корыстной и иной заинтересованности, или группой лиц предусматривается лишение свободы на срок от трёх до 10 лет с лишением права заниматься определённой деятельностью до трёх лет.