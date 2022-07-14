Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки

В начале октября 2021 года правозащитный проект Gulagu.net рассказал о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. По словам основателя портала Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове.



На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН.



По факту пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области было возбуждено более 25 уголовных дел, в том числе в отношении руководства учреждений УФСИН. Бывший начальник тюремной больницы в Саратове Павел Гаценко был отправлен в СИЗО.



25 ноября президент Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. На его место был назначен экс-замминистра внутренних дел Аркадий Гостев.



22 июня 2022 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении наказания за пытки, совершенные представителями власти.



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