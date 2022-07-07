За что будут привлекать по новым статьям УК о действиях против безопасности РФ? Объясняют юристы

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Госдума приняла закон об ужесточении наказания за действия, направленные против безопасности РФ, в третьем, окончательном чтении. Корреспондент «Фонтанки» попросил юристов прокомментировать наиболее туманные формулировки документа. Принятый депутатами законопроект вводит в Уголовный кодекс РФ новые статьи: «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (280.4 УК РФ) и «Конфиденциальное сотрудничество со специальными службами иностранных государств» (275.1 УК РФ). Максимально возможное наказание по ним: лишение свободы на срок до 7 и 8 лет соответственно. Кроме того, документ ужесточает наказание за наемничество и предлагает считать государственной изменой переход гражданина РФ на сторону противника в ходе вооруженного конфликта. Участие россиян в военных действиях против интересов РФ хотят наказывать лишением свободы сроком до 20 лет.



Вадим Клювгант, адвокат, партнёр КА Pen&Paper

Фото: скриншот YouTube / Адвокатская газета Поделиться Поделиться





«[Понимать под этим будут] всё, что захотят понять соответствующие органы, которые занимаются обвинительной деятельностью, и эксперты, выполняющие их задания. Если осталась какая-то ниша, теоретически не заполненная другими подобными составами преступлений, теперь она будет закрыта. Всё, никаких глубин тут искать не надо.

Применяться будет избирательно, но тут тоже нет никакой новости, всё это происходит по нарастающей давно, а в последнее время особенно активно. Поэтому всё в тренде: продолжение и расширение возможностей той же самой репрессивной политики. Это возможность для избирательного и произвольного применения уголовной репрессии, иначе я не могу прокомментировать.



Наверное, мы с вами можем обоснованно предположить, что никакие иностранные спецслужбы не будут докладывать российским спецслужбам о том, с кем и как они сотрудничают? Соответственно, все эти выводы будут делаться теми должностными лицами, которые осуществляют уголовное преследование в России. Если им не было известно (или они захотят сказать, что им не было известно) об отношениях кого-то с кем-то, почему бы не назвать это «конфиденциальным сотрудничеством»? Человек не написал статью, не прислал покаянное письмо или уведомление. Это всё рассуждения в зоне абсурда. Вы хотите серьёзный правовой комментарий получить к тому, что к праву имеет отношение только с точки зрения формы: название закона, статья с номером. Это всё, что связывает с правом такого рода новеллы в российском законодательстве. Для правовой нормы должна присутствовать правовая определенность».



Павел Чиков, глава правозащитного проекта «Агора»

Фото: Berta Tilmantaite (Nanook) Поделиться Поделиться





«Мне кажется, ключевое в [статье о призывах к действиям против безопасности РФ] — это «воспрепятствование исполнению органами власти своих полномочий по обеспечению безопасности Российской Федерации». Органы по обеспечению безопасности — это не абы какие органы, а вполне конкретные. Очевидно, что прежде всего речь идёт про Федеральную службу безопасности (ФСБ). Помните [ситуацию] с анархистом Михаилом Жлобицким в управлении ФСБ по Архангельской области? Потом было много уголовных дел по оправданию терроризма, в том числе в отношении журналистки Светланы Прокопьевой. В основном все дела были за то, что люди писали какие-то гневные отзывы и призывы в отношении сотрудников ФСБ. Как мне кажется, такие посты теперь могут квалифицироваться по новой статье 280.4 УК РФ, а разного рода публичные критические высказывания про ФСБ — криминализированы.



Передача иностранцам сведений, угрожающих безопасности [России], — это государственная измена (275 УК РФ). Санкция этой статьи — от 12 до 20 лет лишения свободы. Конфиденциальное сотрудничество — это любое скрытое сотрудничество, направленное против безопасности [государства], там наказание от 8 до 12 лет. То есть это менее тяжкое преступление, чем государственная измена. Соответственно, то, что не дотягивает до госизмены, но по формальным признакам соответствует «конфиденциальному сотрудничеству» и не включает в себя передачу гостайны, будет квалифицироваться по статье 275.1 УК РФ. Статьи о госизмене и конфиденциальном сотрудничестве со спецслужбами дополняют друг друга».



Калой Ахильгов, управляющий адвокатским бюро Kaloy.ru

Фото: скриншот YouTube / Защитник Калой Ахильгов Поделиться Поделиться





«В целом это тренд на ужесточение наказаний для военнослужащих, чтобы по понятным причинам они даже не думали как-то менять позицию. Переход на другую сторону — это уже госизмена. Ужесточение наказаний по шпионажу, по самой госизмене — тоже санкции меняются и так далее. Конечно, достанется в том числе и учёным. Как мы понимаем, сейчас у нас основные привлекаемые по статье о госизмене лица — это учёные либо военные журналисты и обозреватели, то есть люди, которые так или иначе касаются информации о военных и технологических достижениях.



Думаю, поводом или причиной для таких изменений [в законодательстве] стали в том числе украинские события. Все эти запросы, возникшие после начала военной спецоперации, оставляли некие пробелы для военнослужащих. Сейчас их закрыли путём внесения этих изменений.

Что касается конфиденциального сотрудничества [с иностранными спецслужбами], его критерий определён очень широко. Сотрудничеством можно считать всё, что угодно, любое взаимодействие. Даже если это будут журналисты, следствие может трактовать это как взаимодействие с журналистами, которые работают на спецслужбы, и так далее. Всё остается на усмотрение следствия, равно как и в случае с публичными призывами к действиям против безопасности РФ. Что такое деятельность против безопасности? Что такое публичные призывы к осуществлению такой деятельности? Это вопросы, на которые сейчас в законодательстве нет ответа.

Принятие этих законов требует прежде всего разъяснения. Наверное, этим должен заниматься Верховный суд — издать какой-то пленум или другой акт, в котором будет указано, что это означает и как трактовать тот или иной термин. К сожалению, практика показывает, что сначала происходит применение статей, а уже потом разъяснение или уточнение. Ярким примером тут служит так называемая «дадинская статья» (212.1 УК РФ). Её тоже сначала использовали для преследования, а потом Верховный суд сказал: «Нет, это немножко некорректно». Боюсь, что здесь произойдет ровно то же самое.



В том, что законопроект одобрят Совет Федерации и президент, у меня никаких сомнений нет. Это не решение Государственной думы, а изменения, которые согласованно поступили из нескольких ведомств исполнительной власти, в том числе силовых и администрации президента. Депутаты просто оформляют законы в нужный вид, а сама идея спускается сверху».

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»