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    Путин разрешил запрещать в России иностранные СМИ в ответ на дискриминацию

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрмерах в ответ на недружественные действия в отношении российских СМИ за рубежом. Соответствующий документ опубликован 14 июля на портале правовой информации.

    Закон наделяет генпрокурора и его заместителей правом запрещать на территории РФ деятельность СМИ иностранного государства, если будет установлен факт блокировки в этой стране российского медиа.

    Также генпрокурор сможет лишать СМИ лицензии за распространение противоправной, опасной, недостоверной информации, в том числе направленной на дискредитацию Вооруженных сил РФ или призывы к санкциям.

    При этом для российских медиа предусматривается «право на ошибку». То есть лицензия не отзывается сразу, а приостанавливается на срок до трех (а при повторном нарушении до шести) месяцев, в течение которых издание должно устранить нарушение.

    Иностранного журналиста смогут лишить аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий.

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