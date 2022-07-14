Путин разрешил запрещать в России иностранные СМИ в ответ на дискриминацию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрмерах в ответ на недружественные действия в отношении российских СМИ за рубежом. Соответствующий документ опубликован 14 июля на портале правовой информации.
Закон наделяет генпрокурора и его заместителей правом запрещать на территории РФ деятельность СМИ иностранного государства, если будет установлен факт блокировки в этой стране российского медиа.
Также генпрокурор сможет лишать СМИ лицензии за распространение противоправной, опасной, недостоверной информации, в том числе направленной на дискредитацию Вооруженных сил РФ или призывы к санкциям.
При этом для российских медиа предусматривается «право на ошибку». То есть лицензия не отзывается сразу, а приостанавливается на срок до трех (а при повторном нарушении до шести) месяцев, в течение которых издание должно устранить нарушение.
Иностранного журналиста смогут лишить аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий.