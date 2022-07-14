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    Путин подписал законы о наказаниях за призывы против безопасности России и участие в боевых действиях против нее

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказаниях за публичные призывы к действиям против безопасности России и к участию в военных действиях против нее. Документ 14 июля появился на официальном интернет-портале правовой информации.

    О наказаниях за призывы к действиям против безопасности России

    Теперь наказывать будут за публичные призывы к деятельности, которая направлена против безопасности России, или к воспрепятствованию действиям властей по обеспечению безопасности РФ. За такое деяние — лишение свободы на срок до 4 лет.

    На срок до шести лет будут лишать свободы за такие же действия, но совершенные лицом с использованием СМИ, интернета или своего служебного положения. При совершении этих действий группой срок лишения свободы составит 7 лет.

    О приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий

    Участие граждан РФ в военных действиях против России за рубежом будет наказываться сроком до 20 лет лишения свободы и штрафом до 500 тыс. рублей. Кроме того, переход на сторону противника во время военных действий теперь считается госизменой — от 12 до 20 лет колонии и штраф до 500 тыс. рублей.

    О наказании за несанкционированный выезд из РФ людей, допущенных к гостайне

    Глава государства утвердил и закон о наказаниях для россиян, допущенных к гостайне. Теперь за несанкционированный выезд из России гражданина, допущенного к государственной тайне, появилось наказание — до 7 лет лишения свободы. К этому относятся и незаконные перемещения или пересылка за рубеж носителей, содержащих гостайну, что грозит наказанием до четырех лет лишения свободы.

    Наказание за сбыт нацистской символики и символики экстремистских организаций

    Закон вводит уголовную ответственность за пропаганду и сбыт нацистской символики. За пропаганду, демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики и символики экстремистских организаций вводится штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы до четырех.

    Недавно «Фонтанка» попросила юристов прокомментировать наиболее туманные формулировки из законопроекта об ужесточении наказания за действия, направленные против России.

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