Путин подписал законы о наказаниях за призывы против безопасности России и участие в боевых действиях против нее

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказаниях за публичные призывы к действиям против безопасности России и к участию в военных действиях против нее. Документ 14 июля появился на официальном интернет-портале правовой информации. О наказаниях за призывы к действиям против безопасности России Теперь наказывать будут за публичные призывы к деятельности, которая направлена против безопасности России, или к воспрепятствованию действиям властей по обеспечению безопасности РФ. За такое деяние — лишение свободы на срок до 4 лет.



На срок до шести лет будут лишать свободы за такие же действия, но совершенные лицом с использованием СМИ, интернета или своего служебного положения. При совершении этих действий группой срок лишения свободы составит 7 лет.

О приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий

Участие граждан РФ в военных действиях против России за рубежом будет наказываться сроком до 20 лет лишения свободы и штрафом до 500 тыс. рублей. Кроме того, переход на сторону противника во время военных действий теперь считается госизменой — от 12 до 20 лет колонии и штраф до 500 тыс. рублей.

О наказании за несанкционированный выезд из РФ людей, допущенных к гостайне

Глава государства утвердил и закон о наказаниях для россиян, допущенных к гостайне. Теперь за несанкционированный выезд из России гражданина, допущенного к государственной тайне, появилось наказание — до 7 лет лишения свободы. К этому относятся и незаконные перемещения или пересылка за рубеж носителей, содержащих гостайну, что грозит наказанием до четырех лет лишения свободы.

Наказание за сбыт нацистской символики и символики экстремистских организаций

