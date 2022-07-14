И никаких отказов. Путин подписал закон о введении спецмер при зарубежных спецоперациях

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении специальных мер в экономике во время проведения российской армией контртеррористических и иных операций за рубежом. Документ, вступивший в силу с 14 июля, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.



Инициатива лишает юрлица права отказываться от заключения контрактов на обеспечение Вооруженных сил, а также наделяет правительство правом на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и разбронирование материальных ценностей госрезерва.