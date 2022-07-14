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    И никаких отказов. Путин подписал закон о введении спецмер при зарубежных спецоперациях

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    16 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении специальных мер в экономике во время проведения российской армией контртеррористических и иных операций за рубежом. Документ, вступивший в силу с 14 июля, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

    Инициатива лишает юрлица права отказываться от заключения контрактов на обеспечение Вооруженных сил, а также наделяет правительство правом на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и разбронирование материальных ценностей госрезерва.

    Ранее Владимир Путин также подписал новый закон об иноагентах. Согласно ему, подобный статус смогут получать не только те, кто получает финансирование из-за рубежа, но и люди, попавшие «под иностранное влияние». Подробнее о тонкостях закона читайте в памятке «Фонтанки».

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    Комментарии 16

    VVM196214 Июл 2022 в 16:09
    ну наконец-то дошло до нашего гаранта. Добровольно этот миллитаристкий режим поддерживать никто не хочет
    +0-0
    Михаил Петров-Водкин14 Июл 2022 в 15:40
    Вставай, страна огромная,
    Вставай на смертный бой :)
    +0-1
    Эд Хэммет14 Июл 2022 в 15:32
    Антитеррористическая операция возможна там, где есть террористы. СВО под эту категорию никак не подходит. Ленивые перестрелки в течение 8 лет на территории другой страны к терроризму отношения не имеют. Вот 11 сентября или, скажем, вылазки Басаева - это чистый терроризм. А руины 400-тысячного ещё недавно мирного Мариуполя, это как?
    +1-0
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