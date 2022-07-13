Похудели на 30%. Тяжеловесы петербургского порта за первое полугодие 2022 теряют грузы

Надежды на чудесное восстановление работы порта не оправдались. Петербург продолжает терять грузы, а с ними и статус главных морских ворот страны. "Фонтанка" попыталась отыскать позитив в портовой статистике за 6 месяцев.

Фото: Михаил Огнев/Фонтанка Поделиться Поделиться





По данным Ассоциации морских торговых портов РФ, грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за первое полугодие 2022 года сократился по сравнению с прошлогодним на 30%. Это не так уж и плохо - мы помним, что в марте оборот порта сократился на 41% по сравнению с мартом 2021-го. Впрочем, пока перед нами стабильный спад - в июне порт погрузил на суда 2.7 млн тонн грузов, что почти в 2 раза хуже результата прошлого июня.



Минувший май дал портовикам слабую, но надежду если не на восстановление грузооборота, то хотя бы на прекращение падения. Казалось, что глубже, чем в апреле, падать было уже некуда: разница с прошлогодними показателями оказалась двукратной. Тем радостнее в мае было увидеть сразу 14 процентов роста в предыдущему месяцу. Казалось, жизнь налаживается. В порту все чаще стали появляться иностранные суда, погрузка растет, санкции не так страшны, как их малевали.



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Однако июнь разбил все розовые мечты. Все стало еще хуже, и шестой месяц зафиксировал наихудший результат очень долгие годы. Старожилы вспоминают, что примерно такой результат — на уровне 2,6 млн тонн в месяц — городской порт показывал году в 2000-м, когда всего по году удалось перевалить лишь 32 млн тонн. И это без построенных с тех пор огромных мощностей по перевалке контейнеров, удобрений, нефтепродуктов и генеральных грузов. По сути, вся двадцатилетняя история порта и все многомиллиардные инвестиции с такими объемами, какие мы видим в порту сейчас, оказываются ненужными.



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Тем не менее, как уже отмечала «Фонтанка», совсем хоронить порт — очень рано. Краны крутятся, балкеры грузятся.

Лидерами перевалки традиционно называем компании, чей оборот превысил 1 млн тонн. В этом первом полугодии таких шесть, но это в определенном смысле лукавство, потому что по две из них имеют общих хозяев - «Морской порт Санкт-Петербург» и «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» входят в бизнес-конструкцию миллиардера Владимира Лисина, а «Первый контейнерный терминал» и «Петролеспорт» - из орбиты международного транспортно-логистического холдинга Global Ports, чьим основным бенефициаром называют Сергея Шишкарева.



Так что, рейтинг стивидоров первого полугодия 2022 года с «Морским портом СПб» Владимира Лисина во главе выглядит так:



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Но великолепная шестерка превращается в четверку, если считать по бизнес-группам:



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Тут мы видим три бизнес-группы федерального масштаба с Владимиром Лисиным во главе и «Уралкалием» Дмитрия Мазепина в роли почетного замыкающего. «Уралкалию» принадлежит «Балтийский балкерный терминал». Единственный петербуржец в топе - традиционно «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) членов семей Дмитрия Скигина и Сергея Васильева.



Год назад лидеров было не шесть, а восемь, причем, на первом месте пребывали вовсе не федеральные стивидоры, а наш ПНТ. А еще миллионером грузооборота проявили тогда себя «Нева-металл», входящая в «Северсталь» Алексея Мордашова, и «Феникс», принадлежавший в то время членам семей отставных генералов ФСБ и ФСО Николая Негодова и Евгения Мурова. Теперь он под контролем «Ростеха».

Про «Северсталь» мы писали - после попадания под санкции она остановила отгрузку черных металлов в Европу. Проблемы «Уралкалия» озвучил на ПМЭФ его генеральный директор Дмитрий Коняев. По словам топ-менеджера, экспорт холдинга в целом сократился с начала года на 25-20%, самый серьезный удар пришелся на импортеров из Европы и США - как раз эти направления логистических привязаны к петербургскому порту.



Оборот «Управления транспортными активами» Владимира Лисина сократился в петербургском порту на 20%, оборот Global Ports - на 46%, ПНТ сдал позиции всего на 12%, «Уралкалий» уронил их почти вдвое, а «Северсталь» с «Фениксом» перевалили за это полугодие около 0.8 млн тонн каждый, лишившись за последние месяцы своих главных грузов - черных металлов и контейнеров соответственно.

Что же потерял петербургский порт, если говорить о сути, а не названиях? Рискнем составить антирейтинг, в который поместим виды грузов, которых стало намного меньше, применительно к специфике наших лидеров.



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В нынешнем первом полугодии петербургский порт потерял 46% контейнерных грузов, почти 40% минеральных удобрений, 27% черных металлов и можно сказать обнулил погрузку металлолома и накатных грузов - впрочем, их и так было не очень много.



Интересно посмотреть, что именно позволило миллионерам грузооборота остаться на плаву. Это нефтепродукты и, как ни странно, те же черные металлы. Понятно, что на погрузке нефтепродуктов традиционно держится в рейтинге ПНТ, который показывает весьма незначительное падение на общем удручающем уровне. Зато морской экспорт черных металлов позволил выжить АО "Морской порт СПб". За первое полугодие эта дочка бизнес-группы Владимира Лисина даже чуть-чуть увеличила перевалку чермета - с 1.89 до 1.94 млн тонн. А ещё этот стивидор повысил объемы импорта глинозема и экспорта цветных металлов - то и то с 0.4 до 0.6 млн тонн. Лев Годованник, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

