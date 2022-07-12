Схватил за шею и зарезал. Арестован подозреваемый в убийстве на Маршала Блюхера

Красногвардейский райсуд Петербурга определил в следственный изолятор подозреваемого в убийстве жителя девятиэтажки в Полюстрово, рядом с которой нашли окровавленного мужчину.
Об аресте Алексея Волкова 12 июля сообщает объединённая пресс-служба судов. По версии следствия, 33-летний Волков в ночь на понедельник был участником уличной ссоры во дворе дома № 59 по проспекту Маршала Блюхера, в разгар которой схватил оппонента за шею и как минимум трижды ударил его ножом в спину.
Согласно материалам дела, раненого он бросил. Истекающего кровью мужчину нашли на улице, но живым до больницы не довезли.
Волкова задержали той же ночью, от ножа он не избавился. Суд заключил подозреваемого под стражу до 10 сентября.