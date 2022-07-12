Схватил за шею и зарезал. Арестован подозреваемый в убийстве на Маршала Блюхера

Красногвардейский райсуд Петербурга определил в следственный изолятор подозреваемого в убийстве жителя девятиэтажки в Полюстрово, рядом с которой нашли окровавленного мужчину.



Об аресте Алексея Волкова 12 июля сообщает объединённая пресс-служба судов. По версии следствия, 33-летний Волков в ночь на понедельник был участником уличной ссоры во дворе дома № 59 по проспекту Маршала Блюхера, в разгар которой схватил оппонента за шею и как минимум трижды ударил его ножом в спину.

