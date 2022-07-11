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    Мужчину трижды ударили ножом в спину на улице в Красногвардейском районе

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    Окровавленного мужчину нашли ночью у дома в Красногвардейском районе Петербурга. Скорая ему помочь уже не смогла.

    Сообщение в единую службу 112 поступило около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 11 июля. Мужчина сообщал, что нашел у дома 59 по проспекту Маршала Блюхера трижды раненного в спину ножом человека.

    Скорая пыталась реанимировать пострадавшего, но он умер по пути в больницу.

    Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого — 33-летнего жителя дома, у которого нашли пострадавшего. У него обнаружили и изъяли нож.

    Мужчину увезли в отдел полиции, где для начала составили протокол о мелком хулиганстве.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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