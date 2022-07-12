Производитель конструкторов Lego полностью прекращает работу в России. Также датская компания разрывает отношения с Inventive Retail Group, которая занимается управлением магазинами бренда в РФ. Об этом 12 июля сообщает издание Inc. со ссылкой на гендиректора российского подразделения LEGO Евгения Чихачева.



«Мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group», — рассказал он.