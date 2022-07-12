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    Lego полностью прекращает работу в России

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    Производитель конструкторов Lego полностью прекращает работу в России. Также датская компания разрывает отношения с Inventive Retail Group, которая занимается управлением магазинами бренда в РФ. Об этом 12 июля сообщает издание Inc. со ссылкой на гендиректора российского подразделения LEGO Евгения Чихачева.


    «Мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group», — рассказал он.

    Также он добавил, что компания сократила 70 сотрудников.


    По данным издания, продукцию Lego, завезенную при помощи параллельного импорта, можно будет продавать в тех же магазинах. Однако в них будет нельзя использовать товарные знаки датской компании.

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