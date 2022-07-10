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    Петербурженка сообщила об изнасиловании на Елагином острове. Охрана задержала мигранта

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    21 комментарий

    Мигранта задержали по подозрению в изнасиловании петербурженки. Нападение было совершено утром на Елагином острове.

    Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, накануне утром к охране ЦПКиО имени Кирова обратилась 31-летняя сотрудница нефтегазовой компании. Женщина сообщила о нападении на неё у Елагиноостровского дворца. Агрессор насильно утолил свои плотские желания.

    По описанным приметам охранники задержали 35-летнего приезжего из Узбекистана, затем о случившемся сообщили в полицию. Мужчина приехал в Россию на заработки.

    Возбуждено уголовное дело по 132-й статье УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

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    Комментарии 21

    27470087110 Июл 2022 в 12:36
    при такой без ответственности и уверенности в себе скоро они дворцовой площади начнут насиловать. а помниться лет так 20 назад, они боялись даже посмотреть на наших девушек, потому что знали, что это может быть их.последний взгляд. А сейчас делай что хочешь. захотели толпой с палками избили кого-нибудь, захотели изначиловали, ограбили и т.д.
    +0-0
    angel of death10 Июл 2022 в 12:30
    сколько их там вчера на улицы города вышло?... страшно детей на улицу выпускать...
    +0-0
    Яхта10 Июл 2022 в 11:59
    Поездами завозят всякую нечисть
    +2-1
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