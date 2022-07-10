Петербурженка сообщила об изнасиловании на Елагином острове. Охрана задержала мигранта

Мигранта задержали по подозрению в изнасиловании петербурженки. Нападение было совершено утром на Елагином острове.

Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, накануне утром к охране ЦПКиО имени Кирова обратилась 31-летняя сотрудница нефтегазовой компании. Женщина сообщила о нападении на неё у Елагиноостровского дворца. Агрессор насильно утолил свои плотские желания.

По описанным приметам охранники задержали 35-летнего приезжего из Узбекистана, затем о случившемся сообщили в полицию. Мужчина приехал в Россию на заработки.