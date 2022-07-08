«Риски сохраняются». Путин призвал правительство учитывать опасность санкций, а компании — готовиться к нефтяному эмбарго

Правительству нельзя поверхностно относиться к купированию угроз из-за санкций, риски сохраняются. Об этом 8 июля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина.



«Я вижу, что некоторые коллеги уже так несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать к купированию возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть. Риски сохраняются», — сказал глава государства.

