«Риски сохраняются». Путин призвал правительство учитывать опасность санкций, а компании — готовиться к нефтяному эмбарго

Правительству нельзя поверхностно относиться к купированию угроз из-за санкций, риски сохраняются. Об этом 8 июля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина.
«Я вижу, что некоторые коллеги уже так несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать к купированию возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть. Риски сохраняются», — сказал глава государства.
Кроме того, Владимир Путин отметил, что российские компании должны быть уже готовы к нефтяному эмбарго со стороны Евросоюза. Он напомнил, что запреты на поставки российской нефти в ЕС предусмотрены очередным пакетом санкций.
По словам главы государства, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это приводит к росту цен на газ и увеличению стоимости для конечных потребителей. Такая ситуация, уверен президент России, показывает, что санкции в отношении РФ «гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят».