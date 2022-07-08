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    Экономика и санкции

    «Риски сохраняются». Путин призвал правительство учитывать опасность санкций, а компании — готовиться к нефтяному эмбарго

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    3 комментария

    Правительству нельзя поверхностно относиться к купированию угроз из-за санкций, риски сохраняются. Об этом 8 июля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина.

    «Я вижу, что некоторые коллеги уже так несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать к купированию возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть. Риски сохраняются», — сказал глава государства.

    Кроме того, Владимир Путин отметил, что российские компании должны быть уже готовы к нефтяному эмбарго со стороны Евросоюза. Он напомнил, что запреты на поставки российской нефти в ЕС предусмотрены очередным пакетом санкций.

    По словам главы государства, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это приводит к росту цен на газ и увеличению стоимости для конечных потребителей. Такая ситуация, уверен президент России, показывает, что санкции в отношении РФ «гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят».

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    Комментарии 3

    ThunderPiter08 Июл 2022 в 18:22
    Он живет в каком-то своем выдуманном мирке и ориентируется на то, что ему приносят в красных папочках подхалимы, боящиеся "портить настроение"
    +0-0
    Добрый кот08 Июл 2022 в 18:07
    Если санкции приносят вред тем, кто их накладывает, то нам нужно готовиться к лучшей жизни? Он ведь именно это имел ввиду?
    +0-0
    Nerevar08 Июл 2022 в 17:59
    Вот тут Путин верно говорит. А то надоели уже эти успокоительные речи, что всё хорошо, всё зашибись, что встаём с колен. Лучше горькая правда чем сладкая ложь касательно страны, экономики и будущего.
    +1-0
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