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    В Петербурге задержан градозащитник Александр Кононов

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    4 комментария

    В Петербурге полиция 8 июля задержала бывшего замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александра Кононова. Информацию о своем задержании он подтвердил «Фонтанке».

    В настоящее время причины задержания неизвестны. По данным правозащитников, Кононова доставили в отделение полиции № 2.

    Как стало известно «Фонтанке», Кононова доставили в отдел для проведения процессуальных действий после того, как получили заявление от некоего гражданина. Он сообщал, что правозащитник совершал некие противоправные действия.

    Ранее Александра Кононова оштрафовали по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Во второй инстанции суд отменил это решение и отправил на пересмотр. Однако Ленинский районный суд города снова признал градозащитника виновным и назначил штраф в 40 тысяч рублей.

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    Комментарии 4

    27466709108 Июл 2022 в 15:48
    Печально это читать. А.Иванов несомненно кем-то крышуется, по другому никак. Но ему надо помнить: от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Генерал Умнов, тому пример. Брать на вооружение такой способ борьбы, явно с целью обогащения стало правилом для определенного круга людей. BIG LOVE в фаворе, но также надолго ли?
    +0-0
    26377885108 Июл 2022 в 15:43
    Я его просил помочь с домом на Фонтанке 64, а он уклонялся
    +0-0
    RichiS08 Июл 2022 в 15:43
    Сначала после революции из России уехали критические мыслящие люди, затем умных и реально радеющих о благе страны истребляли в 37году и в последующие. И вот имеем в сухом остатке то, что имеем. Процентов 90 населения, к сожалению, потомки либо НКВДшников либо стукачей((
    +1-0
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