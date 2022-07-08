В Петербурге задержан градозащитник Александр Кононов

В Петербурге полиция 8 июля задержала бывшего замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александра Кононова. Информацию о своем задержании он подтвердил «Фонтанке».
В настоящее время причины задержания неизвестны. По данным правозащитников, Кононова доставили в отделение полиции № 2.
Как стало известно «Фонтанке», Кононова доставили в отдел для проведения процессуальных действий после того, как получили заявление от некоего гражданина. Он сообщал, что правозащитник совершал некие противоправные действия.
Ранее Александра Кононова оштрафовали по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Во второй инстанции суд отменил это решение и отправил на пересмотр. Однако Ленинский районный суд города снова признал градозащитника виновным и назначил штраф в 40 тысяч рублей.