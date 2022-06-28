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    Дело зампреда ВООПИиК Кононова о дискредитации ВС РФ ходит по судам. Его вновь оштрафовали

    2499
    6 комментариев

    Ленинский райсуд Петербурга снова оштрафовал градозащитника и заместителя председателя регионального Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александра Кононова на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом во вторник сообщают в объединённой пресс-службе судов города.

    Речь идёт о постах в Telegram-каналах со скриншотами страниц Александра Кононова в соцсетях. На них — информация о «крысах, Афганистане, лавине бедствий, кризисе», а также «миллионах смертей» и «вылетевшей в трубу экономике».

    В середине мая Ленинский райсуд Петербурга оштрафовал Кононова по статье о дискредитации Вооружённых сил страны. «Фонтанка» писала, что 14 июня постановление было отменено городским судом. Дело направили на новое рассмотрение, результатом которого стало то же наказание. Сегодняшнее постановление также может быть обжаловано.

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    Комментарии (6)

    275154338
    Да уж, все более чем странно. Во времена СССР бытовал чудесный афоризм: любая мысль в конечном счёте является антисоветской (сейчас - антироссийской). К осуществлению этого тезиса, высказанного с юмором, мы, кажется, уже подошли вплотную. И это уже не смешно.
    Григорич74
    Да тут что ни скажи, хоть какую правду - всё дискредитация выйдет. Потому как строго следуют намеченному плану!
    274850697
    А потом недоумевают или обижаются что мало кто всерьёз ум и честь судов РФ признаёт .
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