Дело зампреда ВООПИиК Кононова о дискредитации ВС РФ ходит по судам. Его вновь оштрафовали

Ленинский райсуд Петербурга снова оштрафовал градозащитника и заместителя председателя регионального Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александра Кононова на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом во вторник сообщают в объединённой пресс-службе судов города.
Речь идёт о постах в Telegram-каналах со скриншотами страниц Александра Кононова в соцсетях. На них — информация о «крысах, Афганистане, лавине бедствий, кризисе», а также «миллионах смертей» и «вылетевшей в трубу экономике».
В середине мая Ленинский райсуд Петербурга оштрафовал Кононова по статье о дискредитации Вооружённых сил страны. «Фонтанка» писала, что 14 июня постановление было отменено городским судом. Дело направили на новое рассмотрение, результатом которого стало то же наказание. Сегодняшнее постановление также может быть обжаловано.