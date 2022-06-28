Дело зампреда ВООПИиК Кононова о дискредитации ВС РФ ходит по судам. Его вновь оштрафовали

Ленинский райсуд Петербурга снова оштрафовал градозащитника и заместителя председателя регионального Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александра Кононова на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом во вторник сообщают в объединённой пресс-службе судов города.



Речь идёт о постах в Telegram-каналах со скриншотами страниц Александра Кононова в соцсетях. На них — информация о «крысах, Афганистане, лавине бедствий, кризисе», а также «миллионах смертей» и «вылетевшей в трубу экономике».

