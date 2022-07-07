Путин — о спецоперации: Россия живет обычной жизнью, а ребята пашут под пулями

Российским военным нужна общенациональная поддержка, чтобы они ее чувствовали в ходе участия в спецоперации в Донбассе. Об этом 7 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.



«Наши ребята, которые выполняют там боевые задачи, они действительно настоящие герои. На что хотел бы обратить внимание, ведь страна живет обычной мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки, а ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою. Ради Родины. Нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Это будет придавать им сил», — сказал глава государства, обращаясь к депутатам.