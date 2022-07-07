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    Боевые действия на Украине

    Путин — о спецоперации: Россия живет обычной жизнью, а ребята пашут под пулями

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    14 комментариев

    Российским военным нужна общенациональная поддержка, чтобы они ее чувствовали в ходе участия в спецоперации в Донбассе. Об этом 7 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

    «Наши ребята, которые выполняют там боевые задачи, они действительно настоящие герои. На что хотел бы обратить внимание, ведь страна живет обычной мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки, а ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою. Ради Родины. Нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Это будет придавать им сил», — сказал глава государства, обращаясь к депутатам.

    Также президент заверил, что конечный результат спецоперации «в любом случае» будет достигнут. «Здесь нет никаких сомнений», — подчеркнул он.

    Кроме того, Владимир Путин одобрил идею приравнять в статусе военнослужащих ЛНР и ДНР к российским, то же самое касается и пограничников.

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    Комментарии 14

    Ivanov_I_I07 Июл 2022 в 22:03
    посмотрел сегодня на ютубе пару каток в последнем варкрафте.
    ситуации, когда тебя раскатывают, если тупо сидеть в обороне и единственным выходом является уничтожение вынесенной вперёд промежуточной базы противника не так редко встречаются, как может показаться.
    +0-0
    Созвездие Лебедя07 Июл 2022 в 21:47
    Кому не нравится, пущай едет туда, где ему хорошо.
    А то одни истерички в комментариях.
    +0-0
    Wernum07 Июл 2022 в 21:45
    Да что они там пашут???
    Наоборот, ничего не создают и не производят, а только разрушают.
    +0-0
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    Комментарии
    14

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