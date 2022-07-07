Лиса мышковала в Павловском парке, не стесняясь зрителей и камер

Отдыхающие в Пушкинском районе Петербурга во время прогулки по парку стали свидетелями лисьей охоты. Рыжая хищница совершенно не стеснялась любопытных людей и направленных на нее камер, добыча ее интересовала гораздо больше.
читатель «Фонтанки» Гарри
Мышкующую лису заснял днем 7 июля в Павловском парке читатель «Фонтанки» Гарри. Лишь изредка отвлекаясь на зрителей с телефонами, та целеустремленно рыла землю посреди газона, пока не докопалась до мышиной норы, и тут же слопала добытых грызунов.
Но даже после обеда лиса не скрылась подальше от людей, хотя и к ним приближаться не стала. Хищница продолжила что-то вынюхивать на дорожке и газоне поблизости, словно бродящие рядом двуногие — вполне привычная для нее картина.