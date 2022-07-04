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    Видео, похожее на фильм ужасов: на М-11 разорвало фуру

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    Фура попала в ДТП на трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в районе объезда Вышнего Волочка в Тверской области.

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    Грузовик, ехавший со стороны Москвы, влетел в отбойник, «он там один», рассказывает 4 июля очевидица Настя в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Там вторая машина «Вольво» была, с разорванной левой стороной полуприцепа стояла на обочине», — добавляет Алексей.

    Судя по кадрам очевидцев, кабину фуры заломало, а полуприцеп разорван. На дороге, видимо, разбросан груз. Видео в замедленной съёмке больше похоже на фильм ужасов.

    Обстоятельства ДТП выясняются.

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