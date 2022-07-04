Видео, похожее на фильм ужасов: на М-11 разорвало фуру

Фура попала в ДТП на трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в районе объезда Вышнего Волочка в Тверской области.
Грузовик, ехавший со стороны Москвы, влетел в отбойник, «он там один», рассказывает 4 июля очевидица Настя в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Там вторая машина «Вольво» была, с разорванной левой стороной полуприцепа стояла на обочине», — добавляет Алексей.
Судя по кадрам очевидцев, кабину фуры заломало, а полуприцеп разорван. На дороге, видимо, разбросан груз. Видео в замедленной съёмке больше похоже на фильм ужасов.
Обстоятельства ДТП выясняются.