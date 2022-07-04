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    Эксперт по защите природы объяснил, почему акула могла напасть на женщину. Из-за других людей

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    10 комментариев

    Генеральный секретарь Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа высказал предположение, почему акула могла напасть на человека. Его слова 4 июля приводит РИА Новости.

    Такое поведение нетипично для акул и других рыб, говорит Гомаа. Вообще все морские обитатели питаются тем, что живёт в воде, человек в их пищевые цепочки не входит и гастрономического интереса к нему рыбы проявлять не должны. Однако их привычки могли поменяться из-за поведения туристов. Люди кормят рыб мясом и формируют новые модели поведения.

    «Для акулы неестественно нападать на человека. Проблема возникает из-за того, что чаще всего дайверы или организаторы прогулок на туристических лодках, пытаясь привлечь акул, чтобы на них посмотрели туристы, подкармливают рыбу непривычной едой — например, мясом. <...> Помимо этого, на некоторых лодках готовят рыбу и выбрасывают после этого остатки в воду — вокруг них собираются акулы. Присутствие туристических катеров связано для акул с присутствием еды», — считает глава AFWP.

    И, даже учитывая этот факт, лишь немногие виды акул способны совершить нападение на человека.

    «Отлавливать акул в местах подобных инцидентов — не решение, наоборот, это приведет к новым проблемам. Будет нарушен естественный природный баланс, в результате уничтожения одного вида животных произойдет катастрофа», — отметил Гомаа.

    Он уверен, что решение этой проблемы в том, чтобы изменить поведение людей в сторону снижения негативного влияния. Нужны чёткие правила, жёсткие наказания для нарушителей, тренинги для дайверов, система переработки отходов, чтобы они не попадали в море.

    Среди других возможных причин агрессивного поведения акул эксперты также называли сезон размножения и обилие катеров с работающими винтами, которые пугают рыб.

    В июле в Хургаде (Египет) от нападения акул погибли две женщины. Первую, 68-летнюю туристку из Австрии, акула искусала 1 июля на глазах у сотни очевидцев, одни пытались её спасти, а другие снимали происходящее на видео. Женщина скончалась от болевого шока по дороге в больницу. 3 июля стало известно о второй жертве. Её нашли на кораллах. Возможно, на обеих женщин напала одна и та же акула. В районе нападения на три дня запретили купание, снорклинг, дайвинг и рыбалку и стали закрывать пляжи — подробнее об этом на «Фонтанке».

    О нападениях акул на людей в Египте не было слышно больше 10 лет. А в 2010 году таких случаев было целых пять. Погибла гражданка Германии, пострадали три жителя России, в том числе из Петербурга, и один украинец,

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    Комментарии 10

    alexadmin04 Июл 2022 в 17:35
    Помню в Шарме какая-то каноническая тетка-бабка кормит рыбок вокруг себя. Пытаюсь ей сказать русским языком, дескать зря она так, акул призовет. А она мне на чистом немецком отвечает что "нифига она меня не ферштейн, чо надо?" Тут я рукой и махнул - европа, культура, куда я ее учить буду...
    +0-0
    Мillemelle04 Июл 2022 в 17:30
    может просто оградить купальные места? а кто вылез дальше, то его проблема.
    +0-0
    Dmitry Antonov04 Июл 2022 в 17:27
    Вот люди гадают и удивляются: отчего и почему? А просто нефиг массово лезть в природу или вмешиваться в её порядки.
    +0-0
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    Комментарии
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