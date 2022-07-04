Эксперт по защите природы объяснил, почему акула могла напасть на женщину. Из-за других людей

Генеральный секретарь Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа высказал предположение, почему акула могла напасть на человека. Его слова 4 июля приводит РИА Новости.

Такое поведение нетипично для акул и других рыб, говорит Гомаа. Вообще все морские обитатели питаются тем, что живёт в воде, человек в их пищевые цепочки не входит и гастрономического интереса к нему рыбы проявлять не должны. Однако их привычки могли поменяться из-за поведения туристов. Люди кормят рыб мясом и формируют новые модели поведения.

«Для акулы неестественно нападать на человека. Проблема возникает из-за того, что чаще всего дайверы или организаторы прогулок на туристических лодках, пытаясь привлечь акул, чтобы на них посмотрели туристы, подкармливают рыбу непривычной едой — например, мясом. <...> Помимо этого, на некоторых лодках готовят рыбу и выбрасывают после этого остатки в воду — вокруг них собираются акулы. Присутствие туристических катеров связано для акул с присутствием еды», — считает глава AFWP.

И, даже учитывая этот факт, лишь немногие виды акул способны совершить нападение на человека.



«Отлавливать акул в местах подобных инцидентов — не решение, наоборот, это приведет к новым проблемам. Будет нарушен естественный природный баланс, в результате уничтожения одного вида животных произойдет катастрофа», — отметил Гомаа.

Он уверен, что решение этой проблемы в том, чтобы изменить поведение людей в сторону снижения негативного влияния. Нужны чёткие правила, жёсткие наказания для нарушителей, тренинги для дайверов, система переработки отходов, чтобы они не попадали в море.

Среди других возможных причин агрессивного поведения акул эксперты также называли сезон размножения и обилие катеров с работающими винтами, которые пугают рыб.

