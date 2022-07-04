«Она её крутила несколько раз». Новые видео из Хургады, где акула напала на женщину

Новые видеозаписи, сделанные сразу после нападения акулы на 68-летнюю женщину в Хургаде, появились в соцсетях. Первым к пострадавшей добрался мужчина на сапе.



Два ролика публикует 4 июля туристический портал «Крыша ТурДома» в своём телеграм-канале. Оба видео сняты русскоговорящими туристами. На первом мужчина плывёт к пострадавшей на SUP-борде и затаскивает ее на доску. «Или руку откусила, или ногу откусила. Так что вот так-то. Оказывается, небезопасно», — комментирует автор видео.

