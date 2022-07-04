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    «Она её крутила несколько раз». Новые видео из Хургады, где акула напала на женщину

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    Новые видеозаписи, сделанные сразу после нападения акулы на 68-летнюю женщину в Хургаде, появились в соцсетях. Первым к пострадавшей добрался мужчина на сапе.

    Два ролика публикует 4 июля туристический портал «Крыша ТурДома» в своём телеграм-канале. Оба видео сняты русскоговорящими туристами. На первом мужчина плывёт к пострадавшей на SUP-борде и затаскивает ее на доску. «Или руку откусила, или ногу откусила. Так что вот так-то. Оказывается, небезопасно», — комментирует автор видео.

    На втором женщину (она к тому моменту уже потеряла сознание) несут по 250-метровому пирсу к берегу. Автор видео рассказывает, что акула «её крутила несколько раз», дело происходило в «пяти метрах от пирса». «Дальше неё люди были. Она её схватила. <...> Уже 40 минут прошло. Она сознание сразу потеряла. Прямо буквально через минуты через две», — говорит автор видео.

    «Крыша ТурДома»

    1 июля в Хургаде (Египет) акула напала на 68-летнюю туристку из Австрии (очевидцы снимали происходящее на видео). Женщина скончалась от болевого шока по дороге в больницу. 3 июля стало известно ещё об одной погибшей. Её нашли на кораллах. После нападения в Хургаде на три дня запретили купание, снорклинг, дайвинг и рыбалку. Кроме того, закрыли пляжи. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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