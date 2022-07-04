Период размножения и лодки. Почему акулы могли напасть на людей в Хургаде

Причинами нападения акул на туристов в Хургаде могли послужить работающие винты лодок и сезон размножения. Такое мнение выразил местный дайвер Мухаммед Самир, специализирующийся на погружениях с акулами.



«Сейчас завершается сезон размножения тигровых акул, которые в этот момент выходят на мелководье. Место, где произошло нападение на людей, представляет собой небольшой залив в районе отеля «Тропитель» (Tropitel Sahl Hasheesh), выезд из которого буквально заставлен туристическими лодками, катерами и яхтами», — рассказал специалист агентству ТАСС.

