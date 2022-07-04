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    Период размножения и лодки. Почему акулы могли напасть на людей в Хургаде

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    Причинами нападения акул на туристов в Хургаде могли послужить работающие винты лодок и сезон размножения. Такое мнение выразил местный дайвер Мухаммед Самир, специализирующийся на погружениях с акулами.

    «Сейчас завершается сезон размножения тигровых акул, которые в этот момент выходят на мелководье. Место, где произошло нападение на людей, представляет собой небольшой залив в районе отеля «Тропитель» (Tropitel Sahl Hasheesh), выезд из которого буквально заставлен туристическими лодками, катерами и яхтами», — рассказал специалист агентству ТАСС.

    Самир отметил, что акулы боятся шума мотора и не рискуют прорываться через лодки в открытое море, поэтому заблокированные в лагуне хищники могут проявлять агрессию и бросаться буквально на всех.

    В Министерстве окружающей среды Египта заявили, что в обычных условиях акулам несвойственно нападение на людей. В ведомстве уверяют, что для этого хищник должен быть спровоцирован аномальными внешними факторами. «Человек не входит в традиционную цепочку их питания, поэтому случаи целенаправленного нападения морских хищников на человека редки», — подчеркнули там и добавили, что намерены досконально разобраться в причинах произошедшего.

    Ранее Генконсульство РФ в Египте попросило российских туристов быть очень бдительными в связи с нападением акул и следовать установленным местными властями запретам на купание.

    Как писала «Фонтанка», 1 июля в Хургаде акула напала на 68-летнюю туристку из Австрии (очевидцы снимали происходящее на видео). Женщина скончалась от болевого шока по дороге в больницу. 3 июля стало известно ещё об одной погибшей. После нападения в Хургаде на три дня запретили купание, снорклинг, дайвинг и рыбалку. Кроме того, закрыли пляжи — подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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