Период размножения и лодки. Почему акулы могли напасть на людей в Хургаде

Причинами нападения акул на туристов в Хургаде могли послужить работающие винты лодок и сезон размножения. Такое мнение выразил местный дайвер Мухаммед Самир, специализирующийся на погружениях с акулами.
«Сейчас завершается сезон размножения тигровых акул, которые в этот момент выходят на мелководье. Место, где произошло нападение на людей, представляет собой небольшой залив в районе отеля «Тропитель» (Tropitel Sahl Hasheesh), выезд из которого буквально заставлен туристическими лодками, катерами и яхтами», — рассказал специалист агентству ТАСС.
Самир отметил, что акулы боятся шума мотора и не рискуют прорываться через лодки в открытое море, поэтому заблокированные в лагуне хищники могут проявлять агрессию и бросаться буквально на всех.
В Министерстве окружающей среды Египта заявили, что в обычных условиях акулам несвойственно нападение на людей. В ведомстве уверяют, что для этого хищник должен быть спровоцирован аномальными внешними факторами. «Человек не входит в традиционную цепочку их питания, поэтому случаи целенаправленного нападения морских хищников на человека редки», — подчеркнули там и добавили, что намерены досконально разобраться в причинах произошедшего.
Ранее Генконсульство РФ в Египте попросило российских туристов быть очень бдительными в связи с нападением акул и следовать установленным местными властями запретам на купание.