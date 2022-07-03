Генконсульство РФ в Хургаде: После гибели двух женщин акулу снова видели у города

Генеральное консульство России в Хургаде 3 июля обратилось к российским гражданам, находящимся в Египте. Туристов просят быть очень бдительными в связи с нападением акул.



«1 июля в районе Сахль Хашиш произошли два случая нападения акул на людей, завершившиеся летальными исходами. 3 июля акула была замечена у одного из пляжей в черте г. Хургада. В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу», — говорится в телеграм-канале ведомства.

