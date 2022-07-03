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    Генконсульство РФ в Хургаде: После гибели двух женщин акулу снова видели у города

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    Генеральное консульство России в Хургаде 3 июля обратилось к российским гражданам, находящимся в Египте. Туристов просят быть очень бдительными в связи с нападением акул.

    «1 июля в районе Сахль Хашиш произошли два случая нападения акул на людей, завершившиеся летальными исходами. 3 июля акула была замечена у одного из пляжей в черте г. Хургада. В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу», — говорится в телеграм-канале ведомства.

    1 июля в Хургаде акула напала на 68-летнюю туристку из Австрии (очевидцы снимали происходящее на видео). Женщина скончалась от болевого шока по дороге в больницу. 3 июля стало известно ещё об одной погибшей. Её тело якобы нашли вчера вечером. После нападения в Хургаде на три дня запретили купание, снорклинг, дайвинг и рыбалку.

    О нападениях акул в Египте не было слышно больше 10 лет. А в 2010 году их было целых пять. Погибла гражданка Германии, пострадали три жителя России и один украинец. Среди пострадавших был житель Петербурга.

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