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    Тракторист, зацепивший машины на юге Петербурга, умер

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    Стали известны подробности ДТП с трактором в Московском районе Петербурга. Водителю внезапно стало плохо, он потерял управление и скончался на месте.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 7:30 утра 4 июля у дома 62 по Кубинской улице. Сотрудники дорожной полиции выяснили, что трактористу внезапно стало плохо, он скоропостижно скончался, предположительно, от сердечного приступа. Его трактор в это время задел четыре припаркованных автомобиля, на один из которых буквально заехал.

    ГУ МВД проводит проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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