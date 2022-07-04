Тракторист, зацепивший машины на юге Петербурга, умер

Стали известны подробности ДТП с трактором в Московском районе Петербурга. Водителю внезапно стало плохо, он потерял управление и скончался на месте.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 7:30 утра 4 июля у дома 62 по Кубинской улице. Сотрудники дорожной полиции выяснили, что трактористу внезапно стало плохо, он скоропостижно скончался, предположительно, от сердечного приступа. Его трактор в это время задел четыре припаркованных автомобиля, на один из которых буквально заехал.
ГУ МВД проводит проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.