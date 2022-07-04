    Пробки

    3/10

    usd53.77eur56.36
    ТЕМА ДНЯ

    Россия открывает границу

    Ракетами по БелгородуКак получить шенгенЧто изменится с 1-го июляОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Трактор оказался сильнее. Свидание с ковшом подарило проблемы водителям на юге Петербурга

    3745
    обсудить

    Неприятностей подкинула петербургским водителям встреча с трактором утром в понедельник, 4 июля. Как минимум одной машине понадобится серьезный ремонт.

    Об аварии на перекрестке Кубинской и Благодатной улиц «Фонтанке» около 9 часов рассказал читатель. Начала истории он не застал, но и итог заслуживает не меньшего внимания.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Нормально у тракториста утро получилось, просто собрал ковшом 5 машин, а на одну просто заехал», — комментирует ситуацию очевидец. Судя по видео, на место прибыли машины ДПС. Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего пока неизвестны.

    читатель «Фонтанки.ру»

    «Яндекс» показывает пробку на Благодатной от Новоизмайловского проспекта до Кубинской. Стоят водители и на самой Кубинской от парка Авиаторов.

    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Комментарии
    0

    Новости компаний

    close
    close