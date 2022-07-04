Трактор оказался сильнее. Свидание с ковшом подарило проблемы водителям на юге Петербурга

Неприятностей подкинула петербургским водителям встреча с трактором утром в понедельник, 4 июля. Как минимум одной машине понадобится серьезный ремонт.
Об аварии на перекрестке Кубинской и Благодатной улиц «Фонтанке» около 9 часов рассказал читатель. Начала истории он не застал, но и итог заслуживает не меньшего внимания.
«Нормально у тракториста утро получилось, просто собрал ковшом 5 машин, а на одну просто заехал», — комментирует ситуацию очевидец. Судя по видео, на место прибыли машины ДПС. Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего пока неизвестны.
читатель «Фонтанки.ру»
«Яндекс» показывает пробку на Благодатной от Новоизмайловского проспекта до Кубинской. Стоят водители и на самой Кубинской от парка Авиаторов.