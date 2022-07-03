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    На пляже в Сочи избили чемпиона Минска по самбо

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    Отдыхающие на адлерском пляже стали очевидцами избиения парня, который вступился за своих маленьких сестер. Нападение мужчин в футболках с надписью «Фрегат» попало на видео.

    Конфликт произошел 3 июля, сообщает издание «Кубанские новости». По словам матери избитого парня, он приглядывал на пляже за сестрами 6 и 14 лет. Они раздавали арбуз на пляже и снимали это на видео. Несколько мужчин из сотрудников пляжа грубо отчитали подростков. На них вступился старший брат. После чего на него напали трое. С ними молодой человек, который является чемпионом Минска по самбо, справился. Тогда им на помощь пришли еще несколько человек с палками.

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    23-летнему парню нанесли многочисленные травмы. Его увезли в больницу.

    Полиция прибыла на место, когда нападавшие уже разбежались. Одного, правда, нашли и доставили в отдел. Личности остальных устанавливают.

    В администрации Сочи изданию сообщили, что поведение сотрудников пляжа считают недопустимым. Чиновники обещали оказать помощь пострадавшим. А что касается виновных, то они будут привлечены к ответственности. Их могут наказать в том числе и расторжением договора с пользователем пляжной территории.

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