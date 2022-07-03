На пляже в Сочи избили чемпиона Минска по самбо

Отдыхающие на адлерском пляже стали очевидцами избиения парня, который вступился за своих маленьких сестер. Нападение мужчин в футболках с надписью «Фрегат» попало на видео.



Конфликт произошел 3 июля, сообщает издание «Кубанские новости». По словам матери избитого парня, он приглядывал на пляже за сестрами 6 и 14 лет. Они раздавали арбуз на пляже и снимали это на видео. Несколько мужчин из сотрудников пляжа грубо отчитали подростков. На них вступился старший брат. После чего на него напали трое. С ними молодой человек, который является чемпионом Минска по самбо, справился. Тогда им на помощь пришли еще несколько человек с палками.