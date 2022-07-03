Среди отдыхающих на пляже проехал БТР. Смотрите, как военные защищают свою землю

Курьёзное видео про жаркий отдых сняли очевидцы. Сообщается, что действие происходит у карьера Пугорево во Всеволожске, что под Петербургом.
«Военные просят покинуть отдыхающих с закрытой территории военного полигона», — сообщает 3 июля группа «ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО» «ВКонтакте».
Видео начинается как обычный отчёт с пляжа: люди в купальниках, покрывало на песке, раскладные стулья и стол. Казалось бы, ничто не предвещает подвоха... Когда внезапно в кадр на полном ходу въезжает БТР, поднимая столб пыли. Звучит объявление: «Просим покинуть территорию».
Это одно из самых экстремальных пляжных развлечений в подборке «Фонтанки» за эти выходные. Многие предпочитают такому жару под 100 градусов или компанию голых людей.