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    Среди отдыхающих на пляже проехал БТР. Смотрите, как военные защищают свою землю

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    Курьёзное видео про жаркий отдых сняли очевидцы. Сообщается, что действие происходит у карьера Пугорево во Всеволожске, что под Петербургом.

    «Военные просят покинуть отдыхающих с закрытой территории военного полигона», — сообщает 3 июля группа «ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО» «ВКонтакте».

    Видео начинается как обычный отчёт с пляжа: люди в купальниках, покрывало на песке, раскладные стулья и стол. Казалось бы, ничто не предвещает подвоха... Когда внезапно в кадр на полном ходу въезжает БТР, поднимая столб пыли. Звучит объявление: «Просим покинуть территорию».

    Это одно из самых экстремальных пляжных развлечений в подборке «Фонтанки» за эти выходные. Многие предпочитают такому жару под 100 градусов или компанию голых людей.

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