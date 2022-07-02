Тела двух мужчин нашли на диване в квартире в Усть-Славянке

Неравнодушная петербурженка сподвигла полицию Невского района проверить квартиру в Усть-Славянке, где проживал её знакомый. Он неделю не выходил на связь, и судя по тому, что нашли в помещении, всё это время был мертв. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 июля.



Заявление о том, что 30-летний житель Советского проспекта с понедельника не выходит на связь, в полицию принесла его 43-летняя знакомая. В однокомнатной квартире на 11 этаже, на которую указала женщина, сотрудники правоохранительных органов нашли два тела: хозяина и его 30-летнего друга. Они располагались на диване и, судя по их состоянию, пролежали там долго.

