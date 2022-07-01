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    Радость на Дворцовой и оригинальный способ езды. Петербуржцы необычно спасаются от жары

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    В Петербурге новый температурный рекорд, который каждый из горожан переживает в силу возможностей. Некоторые — небезопасно. Трех необычных героев заметили горожане на улицах.

    Один из автомобилистов решил то ли сэкономить на кондиционере, то ли просто решил попижонить. Получилось, конечно, впечатляюще, но небезопасно.

    «Парень сделал мое утро», — написал участник группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и выложил фото. В центре был замечен человек, который изящно вышел из ситуации. Он просто вытащил из душной квартиры в уличную тень рабочий стол вместе с техникой. Пешеходы, возможно, не обрадовались. Но в тени, возможно, было все же прохладнее, чем в раскаленной квартире.

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    Внезапная радость настигла горожан и туристов на Дворцовой площади. Там от жары спасала поливальная машина. «По-моему, это очень мило», — отметила читательница «Фонтанки».

    Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com

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