Радость на Дворцовой и оригинальный способ езды. Петербуржцы необычно спасаются от жары

В Петербурге новый температурный рекорд, который каждый из горожан переживает в силу возможностей. Некоторые — небезопасно. Трех необычных героев заметили горожане на улицах.
Один из автомобилистов решил то ли сэкономить на кондиционере, то ли просто решил попижонить. Получилось, конечно, впечатляюще, но небезопасно.
«Парень сделал мое утро», — написал участник группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и выложил фото. В центре был замечен человек, который изящно вышел из ситуации. Он просто вытащил из душной квартиры в уличную тень рабочий стол вместе с техникой. Пешеходы, возможно, не обрадовались. Но в тени, возможно, было все же прохладнее, чем в раскаленной квартире.
Внезапная радость настигла горожан и туристов на Дворцовой площади. Там от жары спасала поливальная машина. «По-моему, это очень мило», — отметила читательница «Фонтанки».