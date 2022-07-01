Девять петербуржцев заболели энцефалитом. Роспотребнадзор рассказал, в каких районах они встретили опасных клещей

Почти тысяча человек обратилась в клиники Петербурга по поводу укусов клещей за последнюю неделю (с 24 по 30 июня). Всего с начала сезона пострадали уже 9 224 петербуржца. У 9 выявили самую опасную инфекцию, передающуюся при укусах, — клещевой энцефалит.

Как сообщили 1 июля «Фонтанке» в Городской инфекционной больнице им. Боткина , все пациенты с клещевым энцефалитом выздоровели. По данным петербургского Роспотребнадзора, в последнюю неделю июня к врачам обратились 948 человек по поводу присасывания клещей, из них — 171 ребенок до 17 лет. Это меньше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано 1 149 пострадавших.

Роспотребнадзор сообщает о 9 случаях заболеваний клещевым вирусным энцефалитом взрослых. Все они не прививались от энцефалита, клещей «подцепили» в Тосненском и Лужском районах Ленинградской области. Кроме того, в этом году уже 35 петербуржцев заболели после укуса иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), из них пятеро — дети младше 14 лет.

В основном петербуржцы заражаются в Ленинградской области, в черте города на прошлой неделе клещи укусили 118 человек. Как обычно, лидируют Курортный район (42), Пушкинский (32), Приморский (12), Выборгский (7).

Снятых с тела пострадавших клещей обследуют. Из тех, что поступили в лаборатории на минувшей неделе, 1 017 исследованы на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита, получено 3 положительных результата. Из 1 014 клещей, исследованных на наличие возбудителя боррелиоза, 256 оказались его носителями.

По поводу укусов клещей обращаться следует в травматологические пункты районной поликлиники. Их список здесь.