Песков ответил президенту Финляндии, отказавшемуся играть в хоккей с Путиным

Владимир Путин регулярно играет в хоккей, у него нет недостатка в партнерах для выхода на лёд. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова Саули Ниинистё о том, что лидер Финляндии больше не будет играть в хоккей с российским коллегой. Об этом сообщает РИА Новости.



Песков напомнил, что хоккей — командная игра и может способствовать установлению взаимного доверия. «И с этой точки зрения в свое время это была очень-очень хорошая, позитивная практика в самом начале президентского пути господина Ниинистё», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.