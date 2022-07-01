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    Песков ответил президенту Финляндии, отказавшемуся играть в хоккей с Путиным

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    Владимир Путин регулярно играет в хоккей, у него нет недостатка в партнерах для выхода на лёд. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова Саули Ниинистё о том, что лидер Финляндии больше не будет играть в хоккей с российским коллегой. Об этом сообщает РИА Новости.

    Песков напомнил, что хоккей — командная игра и может способствовать установлению взаимного доверия. «И с этой точки зрения в свое время это была очень-очень хорошая, позитивная практика в самом начале президентского пути господина Ниинистё», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

    Напомним, что заявление об отсутствии желания играть в хоккей с президентом России Саули Ниинистё сделал накануне в интервью журналистам. Таким образом он прокомментировал совместное фото с Владимиром Путиным на льду.

    Тем временем 1 июля глава МИД Финляндии заявил, что восстановление отношений между Суоми и Россией возможно. Однако о сроках пока говорить нельзя.

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