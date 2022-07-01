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    МИД Финляндии верит в восстановление отношений с Россией

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    23 комментария

    Шансы на восстановление доверительных отношений между Россией и Финляндией есть. Такое мнение высказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

    Пекка Хаависто отметил, что на границе России и Финляндии «очень спокойно», однако посольство в Москве остается открытым.

    «У нас много семей по обе стороны границы, мы должны помнить об этом на человеческом уровне вне зависимости от разногласий на политическом уровне», — заявил глава МИД Финляндии в интервью испанской El Mundo (цитата по газете «Коммерсантъ»).

    Пекка Хаависто отметил, что сейчас доверия между странами нет, однако оно «когда-нибудь вернется». Правда, трудно предсказать, в какие сроки.

    Напомним, что накануне президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью, что больше не будет играть в хоккей с президентом России Владимиром Путиным. Глава Суоми также отметил, что и ранее не мог назвать РФ партнером — скорее «соседом, которого нужно учитывать».

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    Комментарии 23

    Zdobsi01 Июл 2022 в 14:06
    Какие взаимоотношения? Попытка оставить без хлеба Петербург? Не удалась. Или рукотворная катастрофа с отбеливателем на цбк? Ведь у Монди почему то полугодовой запас сделан был и ничего не произошло. А тут нет никакого. Это означает диверсию и только. Так что нет, дорогие, не верим мы вам. А вот туристов точно не получите-без карточек и зелёной карты делать нечего, забудьте. Аренду на Сайму можно закрывать-пусть стоит. Леса нашего тоже теперь не видать-рубите свой. Это высказывание напоминает Марстанина в фильме "Марс атакует!". Говорят одно, а делают совершенно другое. Слов не нужно, нужны дела.
    +0-0
    27476793901 Июл 2022 в 13:56
    10 лет подождать. Делов то
    +0-0
    SERGEY11101 Июл 2022 в 13:33
    Я верю во вкуснейшее филе отсося по цене 15 эвро за килошку в Призме в Котке .
    +0-0
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    Комментарии
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