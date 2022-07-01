МИД Финляндии верит в восстановление отношений с Россией

«У нас много семей по обе стороны границы, мы должны помнить об этом на человеческом уровне вне зависимости от разногласий на политическом уровне», — заявил глава МИД Финляндии в интервью испанской El Mundo (цитата по газете «Коммерсантъ» ).

Пекка Хаависто отметил, что на границе России и Финляндии «очень спокойно», однако посольство в Москве остается открытым.

Шансы на восстановление доверительных отношений между Россией и Финляндией есть. Такое мнение высказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Пекка Хаависто отметил, что сейчас доверия между странами нет, однако оно «когда-нибудь вернется». Правда, трудно предсказать, в какие сроки.

Напомним, что накануне президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью, что больше не будет играть в хоккей с президентом России Владимиром Путиным. Глава Суоми также отметил, что и ранее не мог назвать РФ партнером — скорее «соседом, которого нужно учитывать».