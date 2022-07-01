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    Социального работника из центра для трудных подростков подозревают в рукоблудстве на юге Петербурга

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    Сотрудники уголовного розыска Кировского района за сутки установили подозреваемого в нападении на 17-летнюю девушку на бульваре Новаторов. К их удивлению, он оказался специалистом по сопровождению трудных подростков одного из городских бюджетных учреждений.

    26-летнего мужчину, который занимается организацией культурно-массовых мероприятий для трудных подростков центра, работающего с комитетом по молодежной политике, взяли накануне около половины десятого утра у дома на улице Партизана Германа. По предварительной информации, он подозревается в том, что вечером 29 июня затащил в парадную дома 69 по бульвару Новаторов 17-летнюю девушку, зажал ей рукой рот и трогал за грудь. Школьница смогла закричать, и мужчина убежал.

    Подозреваемого вычислили не в последнюю очередь благодаря камерам уличного наблюдения.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

    Мужчину сейчас проверяют на причастность к аналогичному эпизоду в Калининском районе, где жертвой рукоблуда стала 15-летняя девочка.

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