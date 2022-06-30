Минфин США утверждает, что заблокировал 1 млрд долларов. Часть из них — Сулеймана Керимова

Трастовый фонд Heritage Trust, владеющий активами на сумму более 1 миллиарда долларов, заблокирован в штате Делавэр. Имущественная доля в нем якобы принадлежит Сулейману Керимову, сообщает министерство финансов США.

По мнению ведомства, блокировка означает, что активы окажутся недоступными для предполагаемого владельца.



Согласно сообщению Минфина, Heritage Trust попадает под действие тех же санкций, что уже введены в отношении Керимова. Соответственно, запрещены какие-либо транзакции либо иные действия с имуществом, если только на них не получено специальное разрешение.

Минфин США утверждает, что Heritage Trust был создан в июле 2017 года. Якобы его цель — управление активами Керимова в этой стране.