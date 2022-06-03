Bloomberg: В Фиджи приостановлена выдача США яхты, которую связывают с Керимовым

В начале мая Amadea была арестована по запросу властей США. Тогда Высокий суд Фиджи одобрил запрос на конфискацию, но формальный владелец судна компания Millemarin Investment Limited оспорила это решение. В своей апелляции она указала, что яхта принадлежит не Керимову, а экс-главе «Роснефти» и члену совета директоров компании Эдуарду Худайнатову. Суд Фиджи, как ожидается, примет решение 7 июня. Яхта всё это время находится у берегов острова, ей запрещено покидать воды Фиджи.

«Фонтанка» писала, что власти республики задержали яхту Amadea 14 апреля после того, как она «вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без надлежащего разрешения властей». Местные правоохранители начали выяснять имя владельца судна и порт приписки, заявив, что, «по предварительным данным, яхта принадлежит россиянину Сулейману Керимову».



Сулейман Керимов, в отличие от Худайнатова, вошёл в число физлиц, попавших под санкции США.

