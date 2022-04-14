Иностранные СМИ сообщают о конфискации яхт, якобы принадлежащих Керимову и Усманову

О конфискации, предположительно, российских яхт за границей пишет 14 апреля РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.



Так, полиция Фиджи (Тихий океан), по данным телерадиокомпании FBC, конфисковала яхту Amadea, принадлежащую, как утверждается, российскому миллиардеру Сулейману Керимову, который попал под западные санкции. Fiji Times до этого написала, что Amadea вошла в порт Лаутока на островах Фиджи «без надлежащего разрешения от соответствующих органов».



Bloomberg со ссылкой на уголовную полицию ФРГ передаёт, что власти Гамбурга конфисковали яхту Dilbar, предположительно, принадлежащую Гульбахор Исмаиловой — сестре российского бизнесмена Алишера Усманова, который также находится под европейскими санкциями.

