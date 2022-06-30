Столтенберг ответил, когда подпишут протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Подписание протокола о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО состоится 5 июля. Об этом 30 июня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Вчера на саммите было принято главное политическое решение пригласить Швецию и Финляндию. Формальное подписание протокола о вступлении состоится во вторник в присутствии финского и шведского министров иностранных дел», — сообщил он (цитата по РИА Новости).
Подписание протокола — лишь один из этапов процесса принятия новых членов в НАТО. Протокол, по сути, является дополнением к договору и после подписания и ратификации позволяет приглашенной стране вступить в альянс.
Ранее президент РФ Владимир Путин пригрозил «зеркальным ответом» в случае, если военная инфраструктура НАТО будет размещена в Швеции и Финляндии. При этом он отметил, что у России нет таких проблем с этими двумя странами, как с Украиной.
Накануне в ходе саммита в Мадриде страны НАТО объявили, что решили пригласить Финляндию и Швецию стать членами организации.