Столтенберг ответил, когда подпишут протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Подписание протокола о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО состоится 5 июля. Об этом 30 июня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.



«Вчера на саммите было принято главное политическое решение пригласить Швецию и Финляндию. Формальное подписание протокола о вступлении состоится во вторник в присутствии финского и шведского министров иностранных дел», — сообщил он (цитата по РИА Новости).



Подписание протокола — лишь один из этапов процесса принятия новых членов в НАТО. Протокол, по сути, является дополнением к договору и после подписания и ратификации позволяет приглашенной стране вступить в альянс.

