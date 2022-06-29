Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс

Страны НАТО объявили, что решили пригласить Финляндию и Швецию стать членами организации, говорится в коммюнике саммита альянса в Мадриде.
«Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы решили пригласить Финляндию и Швецию в члены НАТО и согласились подписать протоколы о присоединении, – говорится в декларации лидеров стран НАТО от 29 июня. – Безопасность Финляндии и Швеции имеет непосредственное значение для Североатлантического союза, в том числе в процессе вступления».
Однако ранее Турция напомнила Швеции и Финляндии, что они еще не в НАТО. Есть условия, выполнение которых ждет Анкара.