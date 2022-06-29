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    Турция напомнила Швеции и Финляндии, что они еще не в НАТО

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    1 комментарий

    Подписанный меморандум не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздан.

    «Подписанный накануне меморандум вовсе не означает, что процесс вступления двух скандинавских стран в альянс завершен, — цитирует 29 июня министра Anadolu Ajansi. — Турция продолжит шаги для того, чтобы вышеуказанные страны перестали быть «базой» для террористов, а помощь кровавым структурам была прекращена».

    В частности, теперь Турция потребует выдачи Швецией и Финляндией 33 подозреваемых в терроризме.

    Как писала «Фонтанка», накануне Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности. А до этого канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщила, что на грядущем саммите в Мадриде Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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    Комментарии (1)

    Deneб
    Все формально, как и кандидаты в ЕС
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