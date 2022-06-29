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    Великобритания ввела санкции против российских миллиардеров Потанина и Гуцериева

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    7 комментариев

    Российские бизнесмены — владелец «Интеросса» Владимир Потанин и основной владелец «М. Видео» и «Эльдорадо» Саид Гуцериев оказались под британскими санкциями. Правительство Великобритании 29 июня опубликовало расширенный список российских физических и юридических лиц, попавших под ограничения.

    Под санкциями оказались и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, угольная группа «Колмар» и ее основной владелец Анна Цивилева. Также в обновленном реестре — Московский индустриальный банк, компания R-Style Softlab, которая занимается разработкой банковского ПО.

    Накануне стало известно, что США внесли в санкционный список телеведущую Тину Канделаки и бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Кроме того, в списках 14 сотрудников «Союза добровольцев Донбасса», бывшие и нынешние представители власти Донецкой и Луганской народных республик.

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    Комментарии (7)

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    Тину Канделаки то за что, вроде безотказная?
    Кот Ученый
    Да нет, просто янки наконец то поняли роль Сердюкова на посту министра) С операцией прикрытия справился отлично!) За что и должность хорошая в Ростехе и санкции от запада!
    altnec
    Это есть легализованный перевод их средств в легальную верноподданическую юрисдикцию. Со всеми филиалами в России.
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