Великобритания ввела санкции против российских миллиардеров Потанина и Гуцериева

Российские бизнесмены — владелец «Интеросса» Владимир Потанин и основной владелец «М. Видео» и «Эльдорадо» Саид Гуцериев оказались под британскими санкциями. Правительство Великобритании 29 июня опубликовало расширенный список российских физических и юридических лиц, попавших под ограничения.
Под санкциями оказались и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, угольная группа «Колмар» и ее основной владелец Анна Цивилева. Также в обновленном реестре — Московский индустриальный банк, компания R-Style Softlab, которая занимается разработкой банковского ПО.
Накануне стало известно, что США внесли в санкционный список телеведущую Тину Канделаки и бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Кроме того, в списках 14 сотрудников «Союза добровольцев Донбасса», бывшие и нынешние представители власти Донецкой и Луганской народных республик.