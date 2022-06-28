Петербуржцев обеспокоило загрязнение Карповки. В Смольном объясняют: так работает очистка

Петербуржцы заметили в реке Карповке странные пятна. В комитете по природопользованию успокаивают: там идут очистные работы, и в воде просто становится больше взвеси.
«В настоящее время СПб ГУП «Экострой» выполняет работы по очистке реки Карповки. При производстве применяются размывочные комплексы для перемещения грунта в охранных зонах. При работе размывочного комплекса количество взвешенных веществ в воде увеличивается», — рассказали 28 июня «Фонтанке» в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в русле реки ниже рабочей зоны установили боновые заграждения. Они нужны, чтобы избежать вторичного загрязнения и локализовать органическую пленку, которая может появиться на воде при очистке. По мере необходимости сотрудники предприятия убирают мусор, скопившийся у заграждений, и обрабатывают акваторию.