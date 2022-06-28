Болгария высылает 70 российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже

Болгария решила объявить персонами нон грата 70 дипломатов и представителей техперсонала посольства России. Об этом 28 июня сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в посольстве РФ в Софии.



«Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России», — заявили в диппредставительстве.



Премьер-министр страны Кирил Петков, передаёт РИА Новости, отметил, что их якобы уличили в «шпионаже». По его словам, большая часть высылаемых лиц работала на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.

