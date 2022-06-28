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    Болгария высылает 70 российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже

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    30 комментариев

    Болгария решила объявить персонами нон грата 70 дипломатов и представителей техперсонала посольства России. Об этом 28 июня сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в посольстве РФ в Софии.

    «Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России», — заявили в диппредставительстве.

    Премьер-министр страны Кирил Петков, передаёт РИА Новости, отметил, что их якобы уличили в «шпионаже». По его словам, большая часть высылаемых лиц работала на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.

    МИД РФ пообещал в скором времени ответить на недружественные действия Болгарии.

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    Комментарии (30)

    KJB
    А так-то дипломаты, особенно мелкобританские, никогда не были шпионами, ну да 🤣 Болгары люди-то подневольные, оне же в ойросоюзе, им надо собственно этому ойросоюзу угодить. Вот и высылают. Смешные д.yрачки они 😂
    Piter Russo
    От посольства Болгарии в РФ останется консул и два секретаря после ответных мер.
    altnec
    И чего теперь делать с опустевшей болгарской недвижимостью этих дипломатов и их родственников? Кому продать печаль свою?
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